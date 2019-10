Immobilienbericht: Darum ist Hannover „König der B-Städte“

HANNOVER

Aufschwung im Hotel-Immobilienmarkt der Region – Geschäftsreisenden und Städtetouristen sorgen für steigende Übernachtungszahlen.

2018 knackte die Zahl der Übernachtungen in Stadt und Umland die vier Millionen-Grenze – Bestwert. Vor allem die Hotels in Langenhagen (Flughafen) und Laatzen (Messe) konnten zulegen. Wachstum sehen die Experten in erster Linie im Städtetourismus – und in der Region Nachholbedarf. Der Bettenwachstum habe mit dem Anstieg der Übernachtungszahlen nicht Schritt gehalten, heißt es im Immobilienmarktbericht.

Bis 2021 kommen nach aktuellem Stand neun Hotels mit rund 1350 Zimmern und mehr als 2000 Betten auf den Markt: etwa das Intercity Hotel am Andreas-Hermes Platz, Motel One (Georgstraße), B&B Hotel (Vahrenwalder Straße), me and all hotel (Aegi) und das NH Hotel am Klagesmarkt.

In Planung sind etwa das Hotel am Friedrichswall (280 Zimmer), Hotel am Lister Tor (220). Adapt-Hotel am Pferdeturm (200), Hotel Steintor (167), Dorinth Hotel (155) auf der Expo Plaza am Syndey Garden und das Hotel Hauptgüterbahnhof (80) am Weidendamm. Zwölf Hotels insgesamt ab 2020 mit mindestens 1700 Zimmern sind projektiert.

Wegen seiner Wachstumschancen sei Hannover für nationale und internationale Hotelketten attraktiv – die Marktkonzentration sei noch im Gange, heißt es weiter.

Der Wohnungsmarkt

Aktuell leben knapp 21.000 Menschen mehr in der Landeshauptstadt als 2014 – und die üben einen mächtigen Druck auf den Wohnungsmarkt aus. „Wir haben eine rasante Nachfrage“, so Baudezernent Uwe Bodemann.

Er verwies auf die Wohnungsbauinitiative der Stadt, bei der 2018 etwa 1500 neue Wohnungen genehmigt worden seien. In diesem Jahr würden es 2000 bis 2500. Die größten Bauprojekte sind Kronsrode (3500 Wohneinheiten) und die Wasserstadt Limmer (1800 Wohneinheiten), in Garbsen-Berenbostel entstehen 850 Wohneinheiten.

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum führt dazu, dass die Spitzenpreise für Neubau-Eigentumswohnungen in sehr guten Lagen aktuell bei 5700 Euro pro Quadratmeter liegen, im Mittel bei 4400 Euro pro Quadratmeter. Für Wohnungen in Neubauten in sehr guten Lagen muss nach dem Immobilienberichtinzwischen 15,60 Euro pro Quadratmeter Miete gezahlt werden.

Der Einzelhandel

Mit rund 7,9 Milliarden Euro Einnahmen im Jahr ist die Region Hannover einer der umsatzstärksten Einzelhandelsstandorte in Deutschland. Die Verkaufsfläche insgesamt beläuft sich nach Schätzungen auf 2,1 Millionen Quadratmetern, das Flächenangebot in der Stadt Hannover allein liegt bei rund 885.000 Quadratmetern, in der City bei etwa 285.000 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Die vier Top-Lagen Bahnhofstraße, Georgstraße, Große Packhofstraße und Karmarschstraße umfassen davon etwa 190.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mit einem Leerstand von unter zwei Prozent weist Hannover ebenfalls einen Top-Wert auf. Bundesweit ist die Georgstraße bei der Passantenfrequenz pro Stunde auf Platz zwei am Dienstag (4877 Passanten) und auf Platz drei am Sonnabend (7650). Trotz der großen Nachfrage an Flächen liegen die Spitzenmieten in 1A-Lagen stabil bei 185 Euro pro Quadratmeter.

Die Lagerlogistik

Die geografische Lage der Region, ihre Infrastruktur und die gut angebundenen Gewerbeflächen sind ein Standortvorteil für den Logistikstandort, der sich auch 2018 positiv niedergeschlagen hat. Im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz mit Logistikimmobilien von 375.000 Quadratmeter erzielt – neuer Höchststand. Das Jahr 2017 wurde um insgesamt 115.000 Quadratmeter überboten. Und: Bis Jahresmitte 2019 wurden bereits 250.000 Quadratmeter Logistikhallenumsätze registriert – das Jahr steuere auf einen weiteren Rekord zu, so Regions-Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Mit der Nachfrage sind auch die Spitzenmieten gestiegen, um 40 Cent auf fünf Euro je Quadratmeter. Insbesonderehat sich der Airport Business Park (ABP) rund um den Flughafen in Langenhagen positiv entwickelt, dazu haben sich im angrenzenden Gewerbegebiet Godshorn eine Reihe von Logistik-Unternehmen angesiedelt. Namhaft auch die Inbetriebnahme das automatischen Sortierzentrums von Amazon in Garbsen. 2018 wurden insgesamt Logistik- und Produktionsimmobilien in einem Gesamtwert von 205 Millionen Euro gehandelt.

Die Büroflächen

Nach den sieben großen A-Städten wie Hamburg oder Berlin ist Hannover einer der dynamischsten Standorte am deutschen Immobilienmarkt. Seit 2014 sind rund 245.000 Quadratmeter Bürofläche neu gebaut und weitere 115.000 Quadratmeter grundsaniert worden. Und: Bis 2023 sind weitere 330.000 Quadratmeter in Planung, davon 85.000 Quadratmeter durch Sanierung.

2018 wurden rund 180.000 Quadratmeter neu vermietet, davon 47.000 Quadratmeter eigengenutzte Büroflächen – „das war das beste Jahr seit 2011“, so Regionswirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz. Der Umsatz stieg im Vergleich zu 2017 um 35.000 Quadratmeter. Die größte Fläche bei Büroimmobilien wurde am Cityrand und den Ausfallstraßen realisiert (rund 95.000 Quadratmeter), einen starken Anteil daran hat die Conti-Konzernzentrale mit etwa 40.000 Quadratmetern. „ Hannover hält damit Anschluss zu den wichtigsten deutschen Büroimmobilienmärkten“, so Baudezernent Uwe Bodemann. Bis 2013 werden perspektivisch 330.000 Quadratmeter hinzukommen, davon 85.000 Quadrameter durch Sanierung.

Von Andreas Voigt