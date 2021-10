Hannover

Die zweite große Logistikobjekt am Rande des hannoverschen Messegeländes ist weit gediehen. Auf Anfrage teilt Investor Verdion mit, dass an dem gut 200 mal 200 Meter umfassenden und knapp 36.000 Quadratmeter Nutzfläche bietenden Hallenbau am Rande des Kronsberg derzeit „letzte Fertigstellungsmaßnahmen getroffen“ würden und diese „bis Ende des Monats abgeschlossen sein werden“.

Wer der oder die Nutzer sein werden, sei noch nicht entschieden oder wird noch nicht gesagt: „Wir sind in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einigen Mietern. Eine Fläche ist bereits fest reserviert ist“, erklärt das Unternehmen.

Flexibilität und Lärmschutz

Das 13 Meter hohe Gebäude kann laut Verdion „flexibel konfiguriert und so im Ganzen wie auch aufgeteilt in bis zu vier Einheiten mit Flächen zwischen 9200 und 10.500 Quadratmetern“ vermietet werden. An- und Abfahrt für die Lkws/Transportfahrzeuge zu und von den 40 Laderampen soll direkt über den Messeschnellweg erfolgen, es soll 155 Pkw-Parkplätze geben. Gegen den Betriebslärm wurde eine acht Meter hohe und 217 Meter lange Lärmschutzwand errichtet – so eine zieht sich inzwischen auch ein Stück weit an der benachbarten, ebenfalls von Verdion errichteten Halle entlang.

Hannover: Die neue Logistikhalle von Investor Verdion am Kronsberg nahe des Messegeländes ist bald fertig. Rechts läuft ein acht Meter hohe Lärmschutzwand entlang. Quelle: Christian Behrens

Nachhaltigkeit

Das Objekt sei „mit Blick auf höchste Standards in der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit entwickelt“. Verdion strebe eine „DGNB-Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold“ an. DGNB steht für Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Auf dem Dach des Projekts „Expo-Park Hanover“ wird eine 35.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage errichtet, mit der pro Jahr etwa 4,4 Millionen Kilowattstunden Strom gewonnen werden könnten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf lange Sicht

Verdion (2010 gegründet) betreibt nach eigenen Angaben in Europa Logistikprojekte mit einem Investitionswert von etwa 1,7 Milliarden Euro und einer Logistikfläche von 1,2 Millionen Quadratmetern. Der Immobilienentwickler will sich „auch nach Fertigstellung langfristig um die Verwaltung der Immobilie kümmern“.

Der europaweit tätige Projektentwickler und Logistikspezialist Verdion investiert dort etwa 60 Millionen Euro. Die Bauarbeiten starteten im Herbst 2019 mit der Geländevorbereitung, im Sommer 2020 ging es dann richtig los – allerdings unter Corona-Bedingungen, so dass es nun eine entsprechende Verzögerung gibt, denn die Halle sollte „im Frühsommer“ fertig sein.

Hannover: Die neue Logistikhalle von Investor Verdion am Kronsberg nahe des Messegeländes ist bald fertig. Links läuft ein acht Meter hohe Lärmschutzwand entlang. Quelle: Christian Behrens

Amazon konnte sich nicht entscheiden

Ursprünglich waren die Flächen für die beiden Hallen für Amazon vorgesehen, doch der Internethändler hatte die Stadt so lange hingehalten, dass diese 2012 aus den Verhandlungen ausstieg und dem Unternehmen Netrada aus Garbsen den Zuschlag gab. Baustart war dann im November 2012. Netrada ging 2014 noch vor Fertigstellung der Halle Pleite, das Geschäft wurde von der Bertelsmann-Tochter Arvato übernommen. Die hat die von Verdion für 50 Millionen Euro gebaute 50.000 Quadratmeter-Halle gemietet, wickelt dort seit Mitte 2015 überwiegend den Versand und die Retouren von Online bestellter Mode ab.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Widerstand in Nachbarschaft

Im Zuge der Bauplanungen für die erste Halle hatte es Widerstand von Bemeroder und Wülfeler Seite gegeben, wo eine Bürgerinitiative gegründet wurde, die Sorgen um Lkw-Lärm und Verkehrsbeeinträchtigungen sowie Risiken durch Einwirkungen für die schlummernde, zugedeckte und mit Straßen überbaute ehemalige Mülldeponie und mögliche Absenkungen so wie Giftfreisetzungen (Deponiegas, Grundwasser) äußerte.

Von Ralph Hübner