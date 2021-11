Immobilien: Hannover-Projekte punkten bei Bundesauszeichnung

Die umgestaltete Uhlhorn-Kirche ist als bundesweit bestes Umbauprojekt in der Kategorie bezahlbares Wohnen ausgezeichnet. Und noch weitere Bauprojekte aus Hannover erhielten Auszeichnungen beim angesehenen Fiabci-Immobilienpreis in Berlin.

Bundesweit herausragend: Der Umbau der Uhlhorn-Kirche in Linden sowie das Geschäftshaus an der Vahrenwalder Straße und die neue Nutzung der Gustav-Brandtschen-Stiftung in der Bult. Quelle: Conrad von Meding/Jan Bitter/Katrin Kutter