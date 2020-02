Neue Messe für die „Königin der B-Städte“

Hannover

Niedersachsens Landeshauptstadt bekommt eine neue Messe: Die Deutsche Messe und die Firma Real Estate Events GmbH veranstalten am 26. und 27. Mai 2021 erstmals die Immobilienmesse „Real Estate Arena“ in Hannover. Auf der Veranstaltung soll es um Themen gehen wie Planung, Entwicklung und Betrieb von Gewerbeimmobilien sowie Quartiers- und Stadtentwicklung. Sie richtet sich an Experten und Fachleute aus dem Immobilienbereich, etwa Architekten, Projektentwickler, Makler, Bauunternehmer oder Städteplaner.

Messechef Jochen Köckler sagte dazu, man sehe ein „großes Potenzial“ für eine solche Veranstaltung in Norddeutschland. „Der Boom im Immobilienmarkt ist ungebrochen. Der Bedarf an Kapazitäten für Büro-, Wohn- und Gewerbeimmobilien steigt rasant; und ein Ende ist nicht in Sicht“, so Köckler.

Aktuell ist die Expo Real in München die europaweit größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen, die rund 45.000 Besucher und mehr als 2000 Aussteller anzieht. In dieser Größenordnung denkt man in Hannover nicht: Zur Real Estate Arena erwarten die Veranstalter rund 100 Aussteller und Sponsoren sowie 3000 Besucher, stattfinden wird die Messe in der Halle 19. „Bei anderen Veranstaltungen kommt die Perspektive der Klein- und Mittelstädte und des nicht-urbanen Raums oft zu kurz“, erklärte Thomas Westfehling, Geschäftsführer des Mitveranstalters Real Estate Events. „Dabei braucht der Markt gerade hier eine positive Dynamik – auch jenseits der A-Standorte.“

Damit spielt Westfehling auf Hannovers Ruf in der Immobilienszene als „Königin der B-Städte“ an. Als sogenannte A-Städte gelten in Deutschland Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Hannover wiederum wird zu den 14 B-Städten in Deutschland gezählt und ist unter diesen die bedeutendste. B-Städte sind Standorte mit 250.000 bis 650.000 Einwohnern, die zwar keine hohe internationale, aber große nationale Bedeutung haben.

Die Metropolen in Nord- und Westdeutschland, insbesondere Hannover und zahlreiche Mittelzentren, böten aktuell sehr positive Entwicklungsperspektiven, betonte Westfehling. Mit der Real Estate Arena biete man ein „frisches Format, das auf Vernetzung, Interaktion und Innovation setzt“. Ein Messesprecher ergänzte, kleineren und mittleren Städten wie Walsrode falle es schwer, auf einer Riesen-Messe wie in München Aufmerksamkeit zu gewinnen. Dafür eigne sich eine kleinere, regionalere Veranstaltung deutlich besser.

Die Real Estate Arena soll eine Plattform für Norddeutschland sein, die Messe und Konferenzen „übergangslos zusammenführt“, wie es in einer Mitteilung der Deutschen Messe heißt. Vier große Themenfelder stünden dabei im Fokus: Im größten Bereich geht es um Projektentwicklung von Büro, Hotel, Handel, Industrie, Logistik, Gewerbe, Wohnen sowie die Finanzierung der jeweiligen Projekte. Dazu kommen unter anderem Komplexe wie „Standort- und Quartiersentwicklung“, Digitalisierung in der Immobilienbranche sowie Nachhaltigkeit, Smart City und Verantwortung. Die Messe richtet sich ausdrücklich an Fachbesucher und nicht an private Bauherren wie etwa die gerade in Hannover zu Ende gegangene Baumesse B.I.G.

Niedersachsens Umwelt- und Bauminister Olaf Lies ( SPD), der die Schirmherrschaft für die Real Estate Arena übernommen hat, freute sich ausdrücklich über die neue Messe in Hannover: „Die gesamte Baubranche steht mit Blick auf weiter steigende Mieten und Immobilienpreise vor enormen Herausforderungen“, sagte er. Ein solches Format „können wir gut gebrauchen“.

