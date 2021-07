Immer öfter Starkregen – doch Hannover hat keine Gefahrenkarte

Hannover

Anhaltender Starkregen hat im Westen Deutschlands vor wenigen Wochen zu katastrophalen Zuständen geführt. Wassermassen brachten Häuser zum Einsturz, überschwemmten Straßen. Mehr als 160 Menschen starben in den Fluten. Als Folge des Klimawandels rechnen Experten auch für Niedersachsen und die Landeshauptstadt in Zukunft immer häufiger mit sogenannten Starkregenereignissen.

Bereits im Jahr 2019 hat das Umweltbundesamt in einem 197 Seiten dicken Bericht neben vielen anderen Maßnahmen auch auf die Notwendigkeit von Starkregenkarten hingewiesen. In ihrer Analyse weisen die Experten daraufhin, dass nach aktuellem Stand der Forschung „bislang überall in Deutschland das Starkregenrisiko gleich hoch ist“.

Kein Ort und keine Straße sind vor Starkregen sicher

Das Auftreten eines großen Schadensereignisses an einem Ort, wie zuletzt etwa in Kall-Sistig in der Eifel, wo am Unglückstag Mitte Juli 144,8 Liter pro Quadratmeter vom Himmel fielen, bedeute dort „nicht grundsätzlich eine höhere Starkregengefährdung für die Zukunft“, heißt es weiter in der Analyse. „Vielmehr ist die Eintrittswahrscheinlichkeit an Orten, die zuvor nicht von Starkregen betroffen waren, gleichermaßen hoch“, schreiben die Wissenschaftler. Daraus werde die Empfehlung abgeleitet, insbesondere Städte und Gemeinden mit bisher wenig oder keiner Erfahrung durch Starkregen für die potenzielle Gefährdung zu sensibilisieren.

Stadtsprecher Dennis Dix sagt zwar auf NP-Anfrage, dass Hannover wie andere Städte auch von Starkregenereignissen betroffen sei. Langjährige Statistiken, in welchen Stadtteilen und Straßenzügen in der Vergangenheit besonders viel Regen gefallen ist, hat die Verwaltung jedoch nicht. Die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 83 Jahren in Hannover größte gemessene Regenmenge kam am 26. August 2010 vom Himmel: 78,8 Liter pro Quadratmeter.

So viele Sandsäcke hat die Region für den Notfall gelagert

Besonders starke Überschwemmungen hatte es in Hannover zuletzt am 22. und 23. Juni 2017 gegeben, als bei einem Gewitter binnen weniger Minuten extreme Mengen Wasser auf die Stadt niedergegangen waren, die die Kanalisation über ihre Grenzen brachten.

Sprecher Dix weiter: „Da Starkregenereignisse auch aus kleinräumigen Gewitterzellen entstehen können, kann jeder Stadtteil gleichermaßen betroffen sein.“ Um schnell reagieren zu können, hält die Region Hannover unter anderem mehr als 220.000 Sandsäcke in Reserve.

Besonders fiel Niederschlag fällt in den Sommermonaten

Die meisten Starkniederschläge registriert der Deutsche Wetterdienst (DWD) von Juni bis September. „Das Problem bei Starkniederschlägen ist die geringe räumliche Ausdehnung. Bei diesen Gewittern und Schauerlagen fehlt in der Höhe oftmals der entsprechende Wind, sodass sich gebildete Schauer und Gewitter häufig stundenlang an immer demselben Ort oder im selben Gebiet ausregneten.“

Doch während einige Städte bereits seit Jahren Starkregen-Gefahrenkarten haben, auch Hamburg hat nun nachgezogen, da es in der Hansestadt in den vergangenen zehn Jahren mehr als 180 Mal Starkregen gab, ist eine entsprechende Karte in Hannover bisher noch „in der Bearbeitung“, dies sei aber „ein wichtiges Anliegen der Verwaltung“. Doch mit einer Veröffentlichung ist so schnell nicht zu rechnen.

Warum hat Hannover noch keine Starkregen-Gefahrenkarte?

Nach Angaben der Stadt sei die voraussichtliche Veröffentlichung im Juni nächsten Jahres vorgesehen. Dabei ist eine Starkregen-Gefahrenkarte für Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Vorsorgeinstrument, mit der man auf einen Blick die Überflutungsgefährdung in jeder Straße sieht. Also auch eine wichtige Hilfe, damit sich die Bürger besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten können. Allerdings weist die Verwaltung daraufhin, dass sich Grundstücksbesitzer und Einwohner seit einigen Jahren Informationen und Hilfestellungen direkt bei der Starkregen- und Hochwasserschutzstelle der Stadt holen können.

Stadtentwässerung plant Notwasserwege

An anderer Stelle ist die Stadt Hannover deutlich schneller: So gebe es beispielsweise für das neue Baugebiet Kronsrode wegen des hügeligen Geländes sogar extra ein Starkregenkonzept, so Dix. Und angesichts immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen kämpft die Stadtentwässerung Hannover zusammen mit mehreren norddeutschen Stadtentwässerungen für eine Neuregelung der Aufgaben und der Finanzierung der Starkregenvorsorge. Unterstützung für die Gesetzesinitiative kommt dabei auch vom Niedersächsischen Städtetag.

Geplant sei eine Verbesserung des Frühwarnsystems vor Starkregen und darauf folgenden Überschwemmungen, ebenso Notwasserwege. Dann würden Straßen künftig nicht nur als Verkehrswege, sondern auch für das Abfließen von großen Wassermengen gebaut.

