Immer mehr Soforthilfe-Betrüger werden erwischt: Fast 2 Millionen Euro Schaden

Hannover

Sie sollten schnelles Geld für in Not geratene Kleinunternehmen bringen, doch auch so mancher Betrüger wollte mit ihnen schnelles Geld machen: Die Corona-Soforthilfen. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Hannover 320 Ermittlungsverfahren angeschoben, es geht um knapp 2 Millionen Euro, die unrechtmäßig erschlichen wurden.

Die Zahl der 320 Ermittlungsverfahren spricht dabei Bände – Mitte Juni waren es in ganz Niedersachsen noch 360 Verfahren, im Juli bereits 570. Eine aktuelle Zahl soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden, so das Justizministerium auf NP-Anfrage. Auch sie dürfte noch einmal deutlich angestiegen sein.

Anzeige

Kriminelle Energie und große Grauzone

„Unsere 320 Verfahren, von denen einige bereits abgeschlossen sind, sind aber nur die Spitze des Eisberges“, sagt Oliver Eisenhauer, Erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hannover. Heißt: Hier dreht es sich um Antragssteller, bei denen die Ermittler erhebliche kriminelle Energie vermuten. Der große Rest des „ Eisberges“ an falschen Soforthilfe-Anträgen befinde sich vermutlich in einer Grauzone aus leicht frisierten Zahlen und Missverständnissen der Antragssteller. Diese werden lediglich bereits erhaltene Hilfe zurückzahlen müssen – ohne sich strafrechtlich zu verantworten. „Nicht jeder falsche Antrag ist ein Betrug“, so Eisenhauer.

Weitere NP+ Artikel

Unbürokratisch und schnell sollte etwa Kleinstunternehmern und Soloselbstständigen in der Corona-Krise mit den 9000 Euro Soforthilfe geholfen werden. Bis heute wurden bei der NBank rund 178.000 Anträge gestellt, 140.000 davon bewilligt. Eine Menge Geld wechselte so die Besitzer: 911,6 Millionen Euro wurden laut NBank bis heute für Soforthilfen ausgezahlt.

Auch bei den 320 eingeleiteten Betrugsfällen im Raum Hannover handelte es sich zum überwiegenden Teil um Anträge für Kleinstunternehmen mit maximal bis zu fünf Beschäftigten und sogenannte Soloselbstständige, erklärt Erster Staatsanwalt Oliver Eisenhauer. „Dabei war meistens entweder kein Gewerbe angemeldet, oder es wurden Umsätze extrem übertrieben – weit über ein Missverständnis hinaus.“

Falsche Schrotthändler erhalten saftige Geldstrafen

Einen der krassesten Betrugskomplexe deckte die Staatsanwaltschaft dabei Mitte Juni mit einer groß angelegten Razzia auf. Die Polizei durchsuchte die 22 Wohnungen von 49 vermeintlichen Schrotthändler, die zu Unrecht Hilfen kassiert hatten. Die Antragsteller waren teilweise miteinander verwandt – unter ihnen auch Bewohner des Mehrfamilienhauses in Badenstedt, das wegen der Massenschlägerei zwischen zwei Roma-Familien in die Schlagzeilen geraten war. Auffallend an den Anträgen: Sie waren laut Eisenhauer alle nahezu wortgleich. „Es besteht der Verdacht, dass sie voneinander abgeschrieben haben.“ Auch Familiennamen und Kontodaten tauchten mehrfach auf.

Mitunter hatten die Schrotthändler in Wirklichkeit kein Gewerbe angemeldet oder betriebliche Fixkosten für Miete, Darlehen und Leasing angegeben, die sie gar nicht zu bedienen hatten. „Es handelt sich dann beispielsweise um Schrotthändler, die Karten in Briefkästen werfen, um aus Haushalten Altmetall abzuholen. Sie verfügen aber weder über ein Ladengeschäft, noch über einen eigenen Transporter, sondern teilen sich einen mit anderen Schrotthändlern“, erklärt der Staatsanwalt. „Sie hätten die Hilfen also gar nicht beantragen dürfen“

Mehr als zehn der 49 Schrotthändler-Verfahren wurden mit einem Strafbefehl bereits abgeschlossen. Die betroffenen müssen vier Monatsgehälter (120 Tagessätze) Strafe zahlen und die erhaltenen 9000 Euro zurückzahlen.

Von Simon Polreich