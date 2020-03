Coronavirus in Hannover: Flacht die Kurve endlich ab?

Hannover

Kontaktverbote, geschlossene Restaurants, abgesperrte Spielplätze – all das dient dem Zweck, dass sich möglich wenig Menschen mit Coronavirus infizieren. Dennoch steigt die Zahl der Erkrankten weiter an. Die Bilder aus Spanien und Italien sorgen derzeit nicht gerade für Beruhigung: In einigen Regionen dieser Länder sind die Gesundheitssysteme bereits überlastet. Ist sowas auch hier möglich?

Derzeit verdoppeln sich die Zahlen der Infizierten in Hannover alle vier bis fünf Tage. Würde der Anstieg in den kommenden Tagen in dieser Geschwindigkeit weitergehen, gäbe es in der Woche nach Ostern rund 10.000 Infizierte in der Region. Dies setzt aber voraus, dass die in den vergangen Tagen ergriffenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens nicht wirken. Deren Effekt werde wegen der zweiwöchigen Inkubationszeit des Virus aber wahrscheinlich erst am Ende dieser Woche spürbar sein, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Freitag. Es ist zu erwarten, dass der tägliche Anstieg an Infizierten spürbar abflacht.

Bislang verliefen nach Angaben des Gesundheitsamts rund 90 Prozent der Erkrankungen in Hannover mild. Allerdings sind am vergangenen Freitag zwei Infizierten an den Folgen der Lungenkrankheit verstorben – ein 70-jähriger und ein 84-jähriger Mann. Die Region geht davon aus, dass sich in den kommenden Tagen mehr Menschen aus der Risikogruppe infizieren könnten. Anfangs hatten sich vor allem Rückkehrer aus dem Skiurlaub mit Covid-19 infiziert, sie gehörten einer mittelalten, mobilen Gruppe an, so Amtsarzt Mustafa Yilmaz. Aktuell sind 58 Personen betroffen, die bereits älter als 60 Jahre alt sind.

Niedersachsen will Zahl der Intensivbetten verdoppeln

Derzeit werden 57 der 338 Corona-Infizierten in Krankenhäusern behandelt, 15 davon auf den Intensivstationen. Vermutlich werden auch diese Zahlen in den kommenden Tagen steigen. Doch wann sind die Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems in Hannover erreicht? Die Region nennt diesbezüglich keine genauen Zahlen.

Laut dem Niedersächsischen Sozialministerium gebe es im Land derzeit 2600 Intensivplätze und etwas weniger Beatmungsgeräte. Die Zahl der Intensivbetten soll in den kommenden Wochen verdoppelt werden, sagt Claudia Schröder vom Krisenstab der Landesregierung. Dann wäre deren Zahl etwa so hoch wie in ganz Italien.

Ärzte und Pflegekräfte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) rufen die Menschen dazu auf, zu Hause zu bleiben. Quelle: MHH

Das Krankenhaus der Region (KRH) verzeichnete am Wochenende einen sprunghaften Anstieg stationär aufgenommener Covid-19-Patienten. Waren am Freitag in den KRH-Kliniken lediglich vier Fälle in Behandlung, schnellte die Zahl bis zum Montagmorgen auf 34 Erkrankte nach oben. 14 von ihnen werden intensiv behandelt „Im Moment verfügen wir über etwa 100 Plätze, die eine künstliche Beatmung eines Patienten erlauben. Diese sind natürlich auch für Patienten mit anderen Erkrankungen vorgesehen und werden auch weiter für diese zur Verfügung stehen“, sagte KRH-Pressesprecher Steffen Ellerhoff der NP. Man arbeite jedoch mit höchster Priorität daran, die Kapazitäten „deutlich zu erweitern“.

Auch auf den Normalstationen rüstet man sich für den rasanten Anstieg von Krankheitsfällen. Um zusätzliche Kapazitäten freizuhalten, werden zeitlich und medizinisch nicht dringende Behandlungen und Eingriffe verschoben. „Außerdem haben wir an allen Standorten spezielle Normalstationen für Corona-Patienten aufgebaut und sind dabei in den Notaufnahmen separate Wege einzurichten, dass Coronaverdachtsfälle separat ins Haus gelangen können“, so Ellerhoff.

An der MHH gilt der Notfallplan

An der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) werden derzeit drei Corona-Patienten behandelt. Die Uniklinik hat den Notfallplan ausgerufen und könne die Zahl der Intensivstationen jederzeit ausbauen, so MHH-Sprecher Stefan Zorn: „Mit Beatmungsgeräten sind wir ebenfalls gut ausgestattet.“ Man dürfe aber nicht vergessen, dass auch die Intensivbetten auch weiterhin für Unfallopfer oder Patienten mit Herzinfarkt benötigt werden.

In den Krankenhäusern der Diakovere werden derzeit sieben Corona-Infizierte behandelt. In den drei Kliniken Friederikenstift, Henriettenstift und Annastift habe der Verbund insgesamt 26 Intensivbetten. „Wir überprüfen, wie wir diesen bedarfsgerecht ausbauen können“, sagt Diakovere-Sprecherin Dunja Rose.

Noch haben die Krankenhäuser in der Region also zahlreiche Kapazitäten. Dafür darf die Zahl der Infizierten aber in den kommenden Tagen nicht weiter mit einer solchen Geschwindigkeiten ansteigen. Denn kann könnten irgendwann auch die Kliniken in Hannover an ihre Belastungsgrenzen kommen. Für Thomas Fühner, Leiter der Lungenklinik am Siloah-Krankenhaus ist deshalb klar: Es müsse beim eindringlichen Appell bleiben, auf soziale Kontakte zu verzichten. Nur so könne die Welle der Neuinfektionen gebremst werden, damit die Krankenhäuser Zeit gewinnen.

Von Sascha Priesemann und André Pichiri