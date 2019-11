Immer in Bereitschaft: Piloten klagen auf mehr Geld

Hannover

Traumberuf Pilot? Die sieben Kläger gegen das Charterflugunternehmen Aerowest in Langenhagen würden dieses Klischee nicht ohne Weiteres bestätigen. Vor dem Landesarbeitsgericht in Hannover klagten sie auf Bezahlung ihrer Bereitschaftsdienste.

Und klar ist, sie werden die Klage gewinnen. Arbeitsrichter Timm Trapp: „Die Vergütungspflicht ist da, nur die Höhe ist unklar.“ Die erstinstanzliche Entscheidung, dass es für jeden Bereitschaftstag pauschal 100 Euro gibt, fand er zu hoch.

2500 Euro Grundgehalt

Die Piloten erheben rückwirkend für drei Jahre ihre Forderungen. Laut Rechtsanwältin Christina Waldraff liegen die Ansprüche ihrer Mandanten zwischen 7600 und 38.000 Euro.

Die jungen Piloten verdienten 2500 Euro im Monat Grundgehalt für eine 40-Stunden-Woche. Für jeden Einsatz erhielten sie 100 Euro zusätzlich. Die Brutto-Jahresgehälter lagen zwischen 40.000 und 50.000 Euro. In den Arbeitsverträgen waren die Bereitschaftsdienste nicht geregelt. Laut den Klägern waren sie sieben Tage lang rund um die Uhr in Bereitschaft.

Ruhezeiten nicht eingehalten?

Wer sich weigerte zu fliegen, dem sei gekündigt worden, sagten die Kläger. Der Arbeitgeber stellte das in Abrede. Doch ein junger Pilot meinte, dass sein befristeter Vertrag unmittelbar nach so einem Vorfall nicht verlängert worden sei. „Die flugrechtlichen Vorschriften zu den Ruhezeiten wurden zum Teil nicht eingehalten. Auch an ihren Off-Tagen wurden die Piloten in den Dienst gerufen“, so Waldraff. Off-Tage sind vorgeschriebene, arbeitsfreie Tage.

Der Anwalt von Aerowest erwiderte: „Sie haben nie konkrete Vorfälle genannt. Deshalb bestreiten wir das.“ Im Übrigen hätten die Piloten gewusst, worauf sie sich bei einem Charterflugunternehmen einließen.

Cessna verunglückt

Am 6. August 2019 havarierte eine Cessna von Aerowest in Aarhus ( Dänemark). Sie flog gerade acht Crew-Mitglieder des Popstars Pink. Fluggäste und Piloten überstanden den Unfall unbeschadet. Laut ersten Erkenntnissen flog der Pilot bei nebligem Wetter die Landebahn zu tief an. Ein Warnsystem sei ausgeschaltet worden, heißt es in einem Unfall- Bericht. Vor der Landebahn kollidierte das Flugzeug mit einer Antenne. War der Pilot zu lange im Einsatz? Nach den bisherigen Untersuchungen deutet nichts darauf hin. Ein Pilot, der den Prozess verfolgte, äußerte daran Zweifel.

Richter Trapp wollte die Parteien zu einem Vergleich bewegen. Denn im Detail seien die Berechnungen und Vergütungen der Bereitschaftszeiten sehr schwierig. Er schlug eine Summe von „unter 50 Prozent“ des erstinstanzlichen Urteils vor, also weniger als 50 Euro pro Bereitschaftstag. Doch die Prozessparteien einigten sich darauf, alles im Detail auszurechnen.

Seit März 2017 erhalten die Piloten bei dem Charterflugunternehmen ein Festgehalt, ohne Zuschläge für geleistete Dienste.

Von Thomas Nagel