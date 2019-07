Hannover

Gegen 4 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Regionsleitstelle einen Brand in dem einzeln stehenden Imbiss in der Melanchtonstraße in Höhe Borsigweg. Bei der Ankunft der Feuerwehr stand das mit Holz vertäfelte Gebäude bereits komplett in Flammen. Das Feuer drohte auf eine angrenzende Garagenreihe überzugreifen. „Eine Gasflasche des Imbissstands strömte brennend ab“, so Feuerwehrsprecher Thomas Krohn.

Den Brand brachten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Unter Einsatz der Drehleiter konnten sie ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Garagen verhindern. Lediglich das Dach einer Garage wurde leicht beschädigt. An dem Imbiss war hingegen nichts mehr zu retten. Er brannte vollständig aus. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Brandruine am Freitag bereits untersucht. Sie gehen davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an der Elektrik verursacht wurde.

Von api