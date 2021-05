Imagegewinn: Lions bereiten für 2024 Bundeskongress in Hannover vor

Hannover

Während alle noch von Corona-Beschränkungen und Ausgangssperren reden, bereiten die hannoverschen Lions Clubs sich schon auf die Zeit nach der Pandemie vor. Sie wollen 2024 ihren Bundeskongress nach Hannover holen – und haben jetzt Oberbürgermeister Belit Onay das Konzept vorgestellt.

Bei rund 52.000 Mitgliedern in deutschen Lions Clubs sei das eine Chance für die Schönheit, die Sehenswürdigkeiten und das Charisma der Stadt zu werben, argumentierten Wolf-Rüdiger Reinicke (Lions Club Wilhelm Busch), Thomas Prinz (LC Expo) und Mechtild von Münchhausen (LC Kurfürstin Sophie). Bis zu 1000 Gäste seien vom 9. bis 12. Mai 2024 zu erwarten.

Das Motto ist die Mobilität der Zukunft

Onay gefiel das Kongressmotto. Unter „Was uns bewegt – die Zukunft der Mobilität“ ist ein Programm in Planung, das sich mit den Themen der Mobilität in den nächsten Jahren in allen Facetten des gesellschaftlichen Lebens befassen wird – vom digitalen Wandel und Homeoffice über Reisen bis hin zum Verkehr. Damit nehmen sich die Lions auch eines in der Stadt geführten Diskurses an und leisten ihren Beitrag, Hannover bundesweit zu positionieren.

Onay versicherte seine Unterstützung. „Die Lions Organisation ist in Hannover fest verankert. Sie steht für ein starkes ehrenamtliches Engagement, das uns bereichert und sich vielfältigster gemeinnütziger Projekte annimmt – zum Beispiel in sozialen, ökologischen oder auch kulturellen Bereichen.“

Der Auftakttag des Kongresses wird mit Sitzungen des Governorrats, der Ausschüsse und der Stiftung der Deutschen Lions belegt sein, die Kerntage Freitag und Samstag mit teils öffentlichem Programm sind Seminaren und Workshops zum Kongressthema sowie der Jahreshauptversammlung mit Grußworten, Festvortrag und Abstimmungen vorbehalten. Ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Sightseeing und dem Gala-Abend runden das Event im Hannover Congress Centrum (HCC) ab.

Von Vera König