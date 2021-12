Im Video: So bringen acht Kilo Sprengstoff den Turm von Hannovers Corvinuskirche zu Fall

Hannover

Vier Minuten früher als geplant gibt die Feuerwehr das Signal. Dann ertönt ein dumpfer Knall, Zuschauer spüren eine leichte Druckwelle, und der Turm der Corvinuskirche stürzt wie ein Baum um. Staub wirbelt auf – der Kirchenbau aus den Sechzigerjahren ist Geschichte.

Acht Kilogramm Sprengstoff, verteilt auf 140 Bohrlöcher

Am Sonnabend hat das Unternehmen A+S Betondemontage aus Lehrte den rund 37 Meter hohen Kirchturm im Auftrag der evangelischen Kirche gesprengt. Acht Kilogramm Sprengstoff, verteilt auf 140 Bohrlöcher, waren nötig, um den Bau zu Fall zu bringen. „Der Sprengmeister ist zufrieden“, sagt Dustin Reynolds, Sprengberechtigter in Ausbildung.

Zuvor haben Feuerwehr und Polizei dafür gesorgt, dass Anwohner in einem Umkreis von 100 Metern vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Das sei schneller gegangen als erwartet, sagt eine Feuerwehrsprecherin. Deshalb sei die Freigabe für die Sprengung auch früher erfolgt. „Wir wollten den Stadtbahntakt nicht unnötig verzögern“, meint die Sprecherin. Tatsächlich musste wegen der Sprengung für kurze Zeit die Stadtbahnverbindung Richtung Stöcken unterbrochen werden.

„Moment der Ehrfurcht“

Etliche Zuschauer haben sich das Spektakel angeschaut. „Für mich war das ein Moment der Ehrfurcht, als der Kirchturm kippte“, sagt Claudia Engel. Schließlich handele es sich nicht um irgendein Bauwerk, sondern um ein Gotteshaus. Der 14-jährige Miguel, der zuvor von seinem Lehrer von der Sprengung erfahren hatte, meint: „Das war spektakulär. Ich habe die Druckwelle richtig gespürt.“

Auch Insa Becker-Wook, Sprecherin des evangelischen Stadtkirchenverbands, erlebt einen „berührenden Moment“. „Der fallende Turm bedeutet für uns Abschied und Aufbau zugleich“, sagt sie. Damit spielt Becker-Wook darauf an, dass an gleicher Stelle ein neues Kirchenzentrum entstehen soll – mit Kita, integriertem Sakralraum und einem kleinen Glockenturm.

Jahrelanger Rechtsstreit mit Denkmalbehörde

Dem Abriss der Corvinuskirche ging ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Kirchengemeinde Ledeburg-Stöcken und der Denkmalbehörde voraus. Bereits 2006 wollte die Gemeinde auf dem Grundstück ein neues Kirchenzentrum errichten und die alte, sanierungsbedürftige Kirche aufgeben. Die Denkmalbehörde durchkreuzte diesen Plan. Die Corvinuskirche rage aus Kirchenbauprojekten der Nachkriegszeit heraus und habe „Modellcharakter weit über die Region hinaus“, hieß es damals. Am Ende hat sich die Gemeinde gerichtlich durchgesetzt und grünes Licht für den Abriss bekommen.

7,4 Millionen Euro für neues Gemeindezentrum

„Die nächsten Monate ohne eigene Gebäude werden der ganzen Gemeinde viel Bereitschaft zur Improvisation abverlangen“, sagt Gemeindepastor Gerd Peter. Umso größer sei die Vorfreude darauf, das neue Kirchenzentrum mit Leben zu füllen und einen Neuanfang zu gestalten.

Die Gesamtkosten für den Neubau betragen rund 7,4 Millionen Euro. An der Finanzierung sind die Gemeinde, der Stadtkirchenverband und die Landeskirche Hannovers beteiligt. Das neue Kirchenzentrum soll bis Mitte 2023 in energiesparender Passivhaus-Bauweise errichtet werden, dafür erhält die Gemeinde zusätzliche staatliche Fördermittel.

Von Andreas Schinkel