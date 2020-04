Besonderes Hauskonzert: Igor Levit spielt auf Schloss Bellevue

Hannover

Diese Hauskonzerte helfen über unsere seltsame Zeit hinweg, Igor Levit, spielt. Gegen das Verhängnis, für das Leben. Jeden Abend um sieben Uhr, in der Regel. So auch am Donnerstagabend wieder.

Und es wird ein Hauskonzert der besonderen Art – emotional und auch künstlerisch. Das Haus ist diesmal nicht das Wohnzimmer, sondern ein Schloss, nämlich Schloss Bellevue – hohe Ehre, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Ausnahmepianisten eingeladen.

Levit : „Ein Stück, das Glück schenkt“

Und der spielt ein Ausnahmestück in diesem Ausnahmekonzert, die „Waldstein-Sonate“ von Beethoven. Die charakterisiert Igor Levit in wenigen treffenden Worten vorher so: „Ein Stück das Glück schenkt, das umarmt.“ Wunderbar sei der Herzschlag des ersten Satzes und der dritte Satz eine „tatsächliche Lebenshymne“.

Bei Igor Levit weiß man, dass nichts gleich klingt, dass Situationen auch immer sein Spiel bestimmen. Und das ist hier auf Besondere und Schönste zu erfahren. Er ist ein Live-Künstler: Wer von ihm die „Waldstein-Sonate“ schon mehrfach hören durfte oder auch seine CD-Einspielung kennt, kann aufs Neueste überrascht sein. In dieser enormen Bandbreite hat er die Kontraste dieses Wunderwerks noch nie ausgespielt.

So futuristisch rasant hat Levit (und auch kein anderer Pianist) das eröffnende Allegro con brio noch nicht gewagt, das geht dann schon bei Hörern und beim Interpreten an die Grenzen, diese Energie, Wucht, Kraft – ein Megabyte Hoffnung, das ist hier zu holen.

Bewundernswerte Kraftreserven für das Rondo-Finale

Das Adagio molto wird vergleichsweise langsam dagegen gesetzt, die Spannung könnte nicht größer sein. Und bewundernswert die Kraftreserven, die dann noch für das gewaltige Rondo-Finale übrig sind.

Und er ist zufrieden, schlägt zweimal mit der Faust auf das schwarze Leder des Klavierhockers – und schreitet aus dem Bild. Man muss sich immer wieder neu daran gewöhnen, dass kein Applaus aufbrandet.

Pures Beethoven-Glück, musikalisch eine Sternstunde – die auch durch die leichten Störgeräusche im Hintergrund nicht getrübt werden kann. Reine Begeisterung in der bei der Übertragung mitlaufenden Kommentarspalte auf Deutsch, Englisch, Französisch.

Das Ganze war auch ein überzeugendes Einstehen für die Musik, die Kunst in diesen Zeiten: In einer Videobotschaft, mit der der Bundespräsident das Konzert begleitete, rief er dazu auf, Künstler auch dadurch zu unterstützen, dass das Eintrittsgeld gekaufter Konzertkarten nicht zurück gefordert werden möchte.

Von Henning Queren