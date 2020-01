Im Lodderbast: Kino im Wohnzimmer

Hannover

Wer den kleinen Eckladen in der Berliner Allee 56 betritt, steht eigentlich schon in der ersten Reihe. 39 Quadratmeter: Mehr Platz braucht es nicht, um ein Kino zu betreiben. Das beweisen Wiebke (37) und Johannes Thomsen (38) in der Südstadt mit dem „Lodderbast“. Wo früher „vom Tante-Emma-Laden bis zum Eiweiß-Laden für Fitnessbegeisterte“ schon „alles mögliche drin“ war, wie der 38-Jährige sagt, feiert das Inhaber-Ehepaar in diesen Tagen das zweijährige Bestehen des „kleinsten Kinos der Welt“.

„Lodderbast“ bleibt klein und wird professioneller

Gesessen wird im „Lodderbast“ noch immer auf 50er-Jahre-Cocktail-Sesseln, wie bereits zur Eröffnung im Januar 2018. Allerdings stehen die 20 Sitze in neuem Ambiente. Anfänglich weiß gestrichen, erstrahlt das kleine Lichtspieltheater seit letztem Sommer im typischen Samtrot klassischer Kinosessel. „Nicht nur, dass es jetzt noch gemütlicher wirkt: dunkle Wände wirken sich auch positiv auf das Bild auf der Leinwand aus“, erklärt der 38-Jährige den neuen Anstrich.

Einmal angefangen zu renovieren, haben die beiden auch gleich die Decke in Angriff genommen. „Wir sind in einem ständigen Arbeits- und Weiterentwicklungs-Prozess“, sagt Wiebke Thomsen. Mit Filmplakaten tapeziert – mehrheitlich von kleineren Produktionen, aber auch Poster von oscargekrönten Klassikern, wie „Shining“ oder „Birdman“ – bietet das „kleinste Kino der Welt“ viele Hingucker.

Seit vergangenem Sommer: Die Decke im kleinen Südstadt-Kino ist mit Filmplakaten tapeziert. Quelle: Ilona Hottmann

Das kleinste Kino der Welt? „Wir haben mal gelesen, dass das kleinste Kino mit neun Plätzen im sächsischen Radebeul steht“, fängt Wiebke Thomsen grinsend an zu erklären: „Aber das schimmelt, wurde zu gemacht. Und weil es mehr Fläche hatte als wir, müssten wir derzeit von der räumlichen Größe das kleinste Kino haben. Und so lange uns niemand berichtigt, bleibt es für uns dabei.“

Auch die Technik wurde erneuert. Während die sechs Quadratmeter große Leinwand geblieben ist, hat das alte 5.1-Audio-System Platz für eine professionelle Soundanlage gemacht. Zudem wurde der alte Heimkino-Beamer durch eine Digital-Projektionsmaschine ersetzt, wie der frühere Kulturjournalist und Werbetexter sagt: „Wir haben uns von einem Heimkino-Setting zu einem professionellen Kino-Setting weiterentwickelt.“

Bei jung und alt: Wohnzimmer-Charakter kommt an

Doch trotz der Neuerungen behält das „Lodderbast“ weiterhin seinen persönlichen Wohnzimmer-Charakter. Und das bewusst: „Die Menschen hängen nur noch am Smartphone, befinden sich in einer Blase. Dagegen arbeiten wir an: Wir wollen einen Ort für die Menschen bieten, an dem keiner anonym ist“, sagt Wiebke Thomsen, die vormals stellvertretende Leiterin des Kinos am Raschplatz war. „Das läuft viel besser, als wir es uns am Anfang erwartet haben.“

An der Kasse: Im „Lodderbast“ gibt es neben Popcorn auch bunte Tüten und Getränke, wie Limonade, Pils oder verschiedene Craft-Biere zu kaufen. Quelle: Ilona Hottmann

Und das kommt an: „Ob Rentner, Studenten oder andere Leute – es kommen wirklich alle“, schwärmt Johannes Thomsen. „Die Seele des Kinos wird regelmäßig von den Leuten gestreichelt, das ist unfassbar.“ Über 12000 Gäste sind in den ersten zwei Jahren gekommen. Trotzdem übernehmen die beiden für ihren Kino-Traum auch Gelegenheitsjobs: „Da geht es aber um unsere persönliche Freiheit, auch mal Filme zu zeigen, die nicht so viele Besucher anziehen.“ Denn diese Kosten müssen ausgeglichen werden, sagen sie.

Für Viel-Gucker: Im „Lodderbast“ können auch Abos abgeschlossen werden. Quelle: Ilona Hottmann

Der Eintritt kostet regulär zehn Euro, ermäßigt sind es sechs Euro. „Wir würden das auch gerne noch sozialverträglicher machen. Dafür brauchen wir allerdings eine Förderung seitens der Stadt“, sagen die beiden, die das Kino bislang ganz ohne Förderung ausgebaut haben. Konkret: „Wir würden uns freuen, wenn das bei uns auch mit dem Hannover-Aktiv-Pass funktionieren könnte“, so Johannes Thomsen, der sich dafür stark macht, dass auch Arbeitslose Kultur erleben können.

„Viele Netflix-Filme sind grandios und müssen gezeigt werden“

Als Dankeschön für die Treue der Gäste, haben sich Wiebke und Johannes Thomsen etwas Besonderes für dieses Jahr einfallen lassen. „Vor jedem Film werden wir noch einen Kurzfilm spielen“, verrät die 37-Jährige und verweist damit auf die alte Kino-Tradition – bevor Werbung und Trailer als Vorprogramm salonfähig wurden. Doch das ist nicht alles: unter dem Motto „Filme, die die Welt nicht nicht braucht“ zeigen die Filmliebhaber jeden Monat einen Klassiker deutscher Filmgeschichte – kostenlos. Im Januar mit „Metropolis“ (von 1927) startend, wird es unter anderem auch „ Winnetou I.“ (im Mai) oder Wolfgang Petersens „Das Boot“ (im August) zum Nulltarif zu sehen geben.

Gemütlich: Die Besucher nehmen vor der Leinwand auf Cocktail-Sesseln platz. Quelle: Ilona Hottmann

Außerdem sollen in Zukunft auch Netflix-Filme gezeigt werden. „Es gibt viele Kinobetreiber, die da sehr konservativ sind und die Filme nicht spielen möchten. Aus unserer Sicht ist es aber richtig, den Leuten ein Kino-Erlebnis zu bieten – weg vom Streaming, hin zum Kino. Denn viele Netflix-Filme sind grandios und müssen gezeigt werden“, sagt die 37-Jährige.

Geburtstagsparty mit Plakatversteigerung und Live-Musik

Neben weiteren geplanten Specials, gibt es auch weiterhin kuratiertes Programmkino. Ganz „Lodderbast“, stehen auch in diesem Jahr alle Monate unter einem eigenen Motto. Neben Genre-Kino, werden auch internationale Avantgardefilme und „junges, wildes deutsches Kino“ gezeigt. Für das Programm 2018 haben die Thomsens im vergangenen Jahr sogar den niedersächsischen Kinoprogrammpreis erhalten. Karten sollten vorab online oder per Telefon reserviert werden.

Am Samstag, den 18. Januar lädt das „Lodderbast“ zur großen Geburtstagsparty ein. Um 17 Uhr startet die Feier mit einer Filmplakat-Versteigerung. Danach soll bei Musik des Jazz-Trios „Les Flics“ ordentlich gefeiert werden. Der Eintritt ist kostenlos, kommen kann jeder der mag.

Von Jens Strube