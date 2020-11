Im Liveblog: Hunderte bei Corona-Demo in Hannover

Hannover

Es wird voll in Hannover am Sonnabend: Gegner der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie demonstrieren, was ihre Sicht der Dinge ist. Deren Gegner lassen auch nicht locker. Mit 600 Personen angemeldet ist eine Demonstration der sogenannten „Querdenker“ unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Liebe ins System“ auf dem Opernplatz.

Der Liveticker

Um 15 Uhr sollte die Querdenker-Demo beginnen. Noch ist das nicht geschehen.

Die Gegner der Corona-Maßnahmen machen Stimmung gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn. Viele der „Querdenker“ auf dem Opernplatz tragen keine Alltagsmasken.

Hanna (18) nimmt an der Gegendemonstration teil. Sie findet es wichtig, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten. Mit selbstgemachtem Schild ist sie aus Ronnenberg zur Demo angereist.

Die ersten Gegendemonstranten sind an der Ecke Georstraße/Opernplatz eingetroffen. Sie rufen: “Wir impfen euch alle.“

Erste Aufregung auf dem Opernplatz. Die Polizei geleitet den Ratsherrn Julian Klippert vor die Absprerrung.

Die Oper hat einen Sicherheitsdienst engagiert, damit niemand ins Haus kommt.

Die Polizei hat die Fläche vor der Oper, auf der die Querdenker demonstrieren dürfen, mit Gittern in drei Bereiche unterteilt. In jeden Abschnitt darf nur eine bestimmte Anzahl von Personen.

Die Gegendemonstration am Rathenauplatz ist inzwischen auf etwa 200 Menschen angewachsen.

Die Polizei hat vor der "Querdenker"-Demo auf dem Opernplatz die Zahl der Einsatzkräfte im Vergleich zum vergangenen Freitag deutlich erhöht. Der Bereich um die Oper ist weiträumig mit Gittern abgesperrt.

Die erste für heute angekündigte Demonstration hat begonnen. Am Rathenauplatz formieren sich die Gegendemonstranten. Die Polizei hat den Bereich rund um die Oper und für die Gegendemos weiträumig abgesperrt. Neben Jusos, Linken und Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes steht hier das Bündnis Pflegestimme. Auf Abstand wird geachtet. Kreuze auf dem Boden markieren, wo jeder stehen darf.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Von Vera König, Tobias Morchner