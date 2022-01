Hannover

Die Polizei hat den Besitzer von Reisa ausfindig gemacht, die am Freitag in einem verschlossenen Koffer in Hannover-Mühlenberg gefunden wurde. Das bestätigten die Ermittler am Sonntag auf Anfrage. Bei dem Halter handelt es sich um einen 53-Jährigen aus demselben Stadtteil. Er räumte zwar ein, dass ihm das Tier gehöre. „Mit dem Entsorgen im Koffer will er aber nichts zu tun haben“, sagt Polizeisprecher Dennis Schmitt. Ebenso hege der Mann kein Interesse daran, die Hündin zurückzunehmen.

Ein Zeugenhinweis nach der Berichterstattung über den weggeworfenen Hund brachte die Ermittler am Sonnabend auf die Spur des 53-Jährigen. Laut Schmitt habe der Mann sich zum Vorwurf, Reisa im Müll entsorgt zu haben, „nicht weiter geäußert“. Als die Beamten den Halter am Wochenende in dessen Mühlenberger Wohnung aufsuchten, fanden sie dort einen weiteren Hund. Ob dieser Umstand eventuell im Zusammenhang mit Reisa steht, ist offen. Schmitt: „Der Besitzer sagte bloß, selbst vor Kurzem ihr Fehlen bemerkt zu haben.“

Polizei informiert das Veterinäramt

Der kleinen Reisa geht es schlecht: Ihre Augen sind trüb und sie braucht dringend eine Zahnoperation. Quelle: Tierheim Krähenwinkel

Fußgänger wurden am Freitag gegen 8 Uhr auf ein leises Fiepen aus einem Müllcontainer aufmerksam. Beim Nachsehen entdeckten sie einen mittelgroßen, blauen Hartschalenkoffer, in dem die schwarz-weiße Mischlingshündin eingeschlossen war. Gesundheitlich ging es Reisa nicht gut: Das Fell war ungepflegt, die Augen sind trüb und das Tier braucht eine Zahnoperation. Bis es der Hündin besser geht, wird das Tierheim Hannover in Langenhagen-Krähenwinkel sie nicht vermitteln – dort lebt Reisa zurzeit.

Zurück nach Hause geht es auf jeden Fall nicht: „Der 53-Jährige möchte das Tier nicht wiederhaben“, sagt Polizeisprecher Schmitt. Gegen den Mann wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Außerdem informierten die Beamten noch am Sonnabend „wegen der problematischen Verhältnisse“ das Veterinäramt. Dessen Mitarbeiter werden laut Schmitt schauen, „ob das Tierwohl ordentlich eingehalten wurde“. Denkbar ist, dass auch die Haltung des zweiten Hundes geprüft wird, der aktuell noch beim 53-Jährigen lebt.

Weiterer Hund grausam ausgesetzt

Der ausgehungerte Chihuahua Bones steckte in Vahrenheide in einer Plastiktüte, die wiederum in einer Tasche war. Quelle: Tierheim Krähenwinkel

Weiter offen ist dagegen die Herkunft eines völlig abgemagerten Chihuahua. Das völlig verängstigte Tier wurde ebenfalls auf grausame Art entsorgt: verpackt in einem Plastikbeutel in einer Tasche. Passanten entdeckten den kleinen Hund bereits am 27. Dezember vor einer Haustür in Vahrenheide.

Der Gesundheitszustand des kleinen Rüden ist ebenfalls schlecht. Er ist entkräftet, seine Krallen sind viel zu lang und die Zähne katastrophal. Auch der Chihuahua lebt bis auf Weiteres im Tierheim Hannover. Weil er so dürr ist, bekam er dort bereits den Namen Bones – Englisch für Knochen.

Von Peer Hellerling