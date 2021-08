Hannover

Im Blaumann sprintet Torsten Brandenburg auf den Eingang des Impfzentrums zu: „Ich habe gerade Pause, lasse mich kurz impfen und dann geht es zurück in die Firma“, erzählt der 59-Jährige, der im Bereich Gebäudereinigung arbeitet. Es ist 10.30 Uhr, eine Schlange von Wartenden gibt es noch nicht. Mit Personalausweis und Impfpass in der Hand betritt der 59-Jährige die Halle 26 auf dem Messegelände. Sein Besuch im Impfzentrum ist völlig spontan: „Ich habe bei Arbeitsbeginn um 5 Uhr von einem Kollegen erfahren, dass ich jetzt ohne Termin zum Impfen kommen kann“, sagt Brandenburg und wirkt begeistert.

Seit 10 Uhr ist am Dienstagmorgen im gemeinsamen Impfzentrum von Stadt und Region das terminfreie Impfen möglich. Ein Glücksfall für Brandenburg: „Ich hatte bisher einfach keinen Erfolg bei der Terminvergabe“, erzählt er. Dabei habe er alles versucht: Er sei an Online- und Telefonterminvergabe gescheitert und habe auch beim Hausarzt keinen Termin bekommen.

Keine Wartezeit, unkomplizierte Abwicklung

Die Mitarbeitenden des Impfzentrums messen am Dienstagmorgen bei Brandbrandenburg Fieber, dann geht es weiter zur Anmeldung. Dort gibt der 59-Jährige alle Informationen an, die sonst bereits über das Online-Portal oder die telefonische Terminvergabe übermittelt werden. Brandenburg füllt einige Datenblätter aus, spricht mit einer Ärztin, lässt sich mit Johnson & Johnson impfen. Er wartet 15 Minuten im Wartebereich und steht dann, etwa 45 Minuten später, am Ausgang: „Das ging richtig zügig. Alles top!“, sagt der 59-Jährige. Daraufhin bekommt er einen Anruf von der Arbeit: „Es gibt wohl keine Aufträge mehr für heute“, freut sich der 59-Jährige und startet in den Feierabend.

Geschafft: Nach nur 45 Minuten ist Gebäudereiniger Torsten Brandenburg (59) geimpft: „Das ging zügig. Alles top!“, sagt er. Quelle: Ilona Hottmann

Noch bis zum 14. August bekommen Impfwillige im gemeinsamen Impfzentrum von Region und Stadt Hannover jeweils in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr auch ohne vorherige Terminbuchung eine Impfung. Am kommenden Samstag wird zudem der Großraumrettungswagen der Feuerwehr wieder von 10 bis 17.30 Uhr am hannoverschen Bahnhofsvorplatz, zwischen Hauptbahnhof und Galeria Karstadt/Kaufhof stehen. Auch dann können Impfwillige ohne Voranmeldung vorbeikommen und sich impfen lassen.

Alle zehn Minuten kommt auf dem Messegelände der Shuttle-Bus an. Viele der Impfwilligen haben einen Termin gemacht, einige kommen aber auch ohne Termin und nutzen das terminfreie Impfen bis zum 14. August. Quelle: Ilona Hottmann

Beim „City-Impfen“ am vergangenen Samstag wurden bereits 431 Dosen des Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft. Auch die mobile Impfkampagne von Stadt und Region nimmt Fahrt auf: In Laatzen-Mitte wurden 325 Menschen auf dem Marktplatz geimpft.

Von Sophie Peschke