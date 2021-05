Im Camper ganz Corona-konform: So schmeckt das Wohnmobil-Frühstück in Otze

Hannover

Für Wohnmobilfans ist es in Corona-Zeiten eine willkommene Gelegenheit, mal wieder etwas Camping-Atmosphäre zu erleben, für die Gastronomie ein Konzept, das trotz Lockdown die Bewirtung von Gästen erlaubt. Mit seinem Wohnmobil-Frühstück hat der Erlebnishof Lahmann in Otze beides so gut vereint, dass Termine mittlerweile heiß begehrt sind. Allein am 1. Mai rollten 48 Camper an.

Lennox Lahmann ist gerade mal zehn Jahre alt, aber laut Vater und Chef Carsten Lahmann schon der „wichtigste Mitarbeiter“ im Team. Denn wer von der Burgdorfer Straße auf den Erlebnishof der Familie einbiegt, wird sogleich vom Sohnemann und auf seinem Trecker empfangen. Per Funkgerät gibt er das Kennzeichen an die Küche weiter, wo auch schon direkt die Eier in die Pfanne gehauen werden. „So behalten wir auch bei größeren Gruppen den Überblick und das Rührei kommt immer frisch und noch warm im Wohnmobil an“, sagt Carsten Lahmann.

Ein Hektar für 48 Wohnmobile

Die Qual der Wahl nimmt der Gastronom seinen Gästen ab. Der Einfachheit halber bekommen alle das identische Frühstück-Komplettpaket serviert – für Vegetarier natürlich fleisch- und fischlos. Ansonsten befüllt Servicemitarbeiter Pascal Paaßen die großen Thermoboxen zügig mit demselben Inhalt. Vom Rührei über Wurst und Käse bis hin zum Lachs landet schließlich alles im großen Transporter, mit dem Carsten Lahmann aufs Frühstücksgelände fährt.

Zwischenzeitlich hat Treckerfahrer Lennox das nächste Wohnmobil zu seinem Stellplatz geleitet. „Mit Mindestabständen haben wir hier keine Probleme“, sagt Vater Carsten und zeigt auf die rund einen Hektar große Grünfläche, die er normalerweise als Swing-Golfplatz nutzt. Mehr als genug Platz für die 48 Wohnmobile, die an diesem Tag gekommen sind.

Ohne ohne ihn läuft nichts: Lennox Lahmann führt die Wohnmobile zu ihren Stellplätzen und hält per Funk den Draht zur Küche. Quelle: Christian Behrens

Gast reist extra aus Kiel an

Auch sonst achtet Lahmann penibel darauf, dass alles „zu Einhundertprozent corona-konform“ abläuft. Die Boxen werden kontaktlos an der Wohnmobiltür abgestellt. Gegessen wird ausschließlich im eigenen Fahrzeug. Zum Schluss wird die Kiste mit Geschirr wieder vor die Tür gestellt und vor der Ausfahrt möglichst kontaktlos per Karte bezahlt. „Wir haben hier also Anfang bis Ende null Kontakt“, betont der Inhaber. „Der Gesundheitsschutz steht für uns über allem.“

Wolfram Peuker und Iris Schulz haben sich mit ihrem Autohaus „d155“ in Linden-Mitte auf den Verkauf von Wohnmobilen spezialisiert. Zum Frühstück sind sie an diesem Tag mit einer Gruppe von 24 Fahrzeugen angereist. „Alles Kunden, die wir eingeladen haben, um mal wieder etwas anbieten zu können“, verrät Peuker. Und das habe sich gelohnt. „Frühstück, Organisation, Service – alles top“, so sein Fazit. Kunde Florian Schweitzer ist dafür sogar aus Kiel angereist: „Ich fand es klasse, endlich mal wieder ein Ziel zu haben. Wer ein Wohnmobil hat, möchte damit ja auch unterwegs sein.“

Angebot soll nach Corona weiterlaufen

Nur auf den netten Plausch und das übliche Fachsimpeln von Campern zu Campern müssen die Gäste unter den aktuellen Bedingungen verzichten. Während des gesamten Aufenthaltes bleiben alle in ihren Fahrzeugen. „Das fällt den meisten nicht so leicht. Camper sind ja ein sehr kommunikatives Völkchen“, sagt Lahmann mit einem Lächeln. „Aber das sind die Regeln, und auf die achten wir sehr genau.“

Die etwas anderen Außengastronomie: Auf rund einem Hektar Fläche gibt es beim Wohnmobil-Frühstück in Otze kein Problem mit Mindestabständen. Gegessen wird ausschließlich im eigenen Fahrzeug. Quelle: Christian Behrens

Zumal das Wohnmobil-Frühstück offenbar auch so bestens ankommt. „Bislang gab es durchweg positives Feedback. Die Leute sind regelrecht dankbar dafür, dass sie zu uns kommen können. Das freut uns wiederum natürlich sehr“, sagt Lahmann. Deshalb ist für ihn jetzt schon klar: „Wir werden das auch nach Corona weiterhin anbieten.“

Neben Frühstück hat der Erlebnishof Lahmann auch Spargelessen im Wohnmobil im Programm. Infos zu allen Angeboten gibt es im Internet unter www.erlebnishof-lahmann.de. Reservierungen sind telefonisch unter 05136/83737 möglich.

Von André Pichiri