Hannover

Die Polizei hat zwei mutmaßlichen Rasern die Autos weggenommen. Die Fahrer (25, 54) eines Mercedes und eines Audi stehen in Verdacht, sich auf der Autobahn 2 ein illegales Rennen geliefert zu haben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sollen die beiden Verdächtigen am Sonnabend gegen 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Eilsen und Rehren in Richtung Hannover über die A 2 gebraust sein. Dabei sollen die Fahrzeuge mit holländischem Kennzeichen mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

Lichthupe und Überholmanöver über Standspur

Laut einem Zeugen sind die Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit sehr dicht auf andere Fahrzeuge aufgefahren. Sie sollen andere Verkehrsteilnehmer mit der Lichthupe genötigt haben und in mehreren Fällen rechts und über den Standstreifen überholt haben.

Die Fahndung der Polizei nach den Fahrern hatte Erfolg: Der Mercedes und der Audi wurden in Hannover auf einem Tankstellengelände an der Vahrenwalder Straße entdeckt. In den Fahrzeugen fanden die Beamten Gegenstände, die den Verdacht, dass die Männer sich ein Rennen lieferten, untermauern: In den Wagen lagen tragbare Funksprechgeräte, der Mercedes war mit einer eingebauten, sogenannten „ Dashcam“ im Frontbereich ausgestattet.

Speicherkarte von Dashcam sichergestellt

Gegen die beiden Männer leiteten die Ermittler Verfahren ein wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verdachts auf ein illegales Autorennen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Autos, die Speicherkarte der Dashcam sowie die Führerscheine der Fahrer beschlagnahmt.

Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch Raserei des 25- und des 54-Jährigen gefährdet wurden, um Hinweise. Die Autobahnpolizei Hannover ist unter der Telefonnummer05 11/109 89 30 erreichbar.

Von Britta Mahrholz