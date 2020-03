Illegales Mountainbiken: Region setzt im Deister auf Ranger

Hannover

Der Frust bei vielen Waldbesitzern im Deister ist groß. Das illegale Mountainbiken in ihren Revieren bleibt ein Problem. In den vergangenen Jahren soll sich die Situation sogar verschärft haben. Ende Februar hatte die Region deshalb zu einem runden Tisch geladen, um einen Ausweg aus der verfahrenen Lage zu finden. Ergebnis: Künftig sollen Ranger im Wald unterwegs sein, um gegen verbotenes Fahren und illegalen Streckenbau vorzugehen, aber auch um die Mountainbiker aufzuklären, wie sich ihr Verhalten auf Natur und Tierwelt auswirkt.

Für die Region nahm Umweltdezernentin Christine Karasch selbst an dem Treffen teil. Neben den Waldbesitzern waren auch die betroffenen Deisterkommunen und Landkreise, der Radfahrerclub ADFC und der Mountainbiker-Verein Deisterfreunde eingeladen. Laut Regionssprecher Klaus Abelmann habe man deutlich gemacht, dass in Landschaftsschutzgebieten wie dem Deister „der Schutz der Natur ernst zu nehmen ist und die Rechte der Eigentümer als Nutzer des Waldes respektiert werden müssen“.

Wer soll für die Deister-Ranger zahlen?

Bei der Durchsetzung der Regeln im Wald soll das Rangermodell helfen, wie es auch schon seit 2014 am Steinhuder Meer zum Einsatz kommt. Dort achtet ein Ranger unter anderem darauf, dass die Besucher auf den Wegen bleiben und nicht wild durch die Gegend streifen oder an Stellen grillen, an denen das nicht erlaubt ist. Finanziert wird die Stelle von der Region.

Bekommt er Kollegen im Deister? Hendrik Holte hat 2014 seinen Dienst als Ranger am Steinhuder Meer aufgenommen. Quelle: Michael Wallmüller

Wer für den oder die Ranger im Deister aufkommen wird, steht aber noch nicht genau fest. Zwar hat die Politik im Dezember einen Haushaltsbegleitantrag verabschiedet, in dem es heißt, dass die Region sich an einem „Kooperationsmodell mit den weiteren Eigentümern der Waldflächen im Deister“ beteiligen soll, um das illegale Mountainbiken einzudämmen. Eine konkrete Summe für das Vorhaben ist aber noch nicht vorgesehen.

Laut Sprecher Abelmann soll noch vor der Sommerpause in kleineren Kreisen über „Fragen des finanziellen Engagements“ gesprochen werden. Geklärt werden müsse auch, wer „die Arbeitgeberfunktion wahrnehmen kann“. Geplant ist der Rangereinsatz zunächst nur als Modellversuch. Dieser soll zudem von einer Öffentlichkeitskampagne begleitet werden.

Ranger sollen „Waldgesetzen Geltung verschaffen“

Christian Boele-Keimer, Revierleiter im Forstamt Saupark, hält die Vorschläge der Region für „den richtigen Schritt“. Die Ranger sollten zwar auch Anzeigen schreiben können. Er sieht diese aber „nicht als Ordnungsmacht“. Benötigt würden vor allem auch „Aufklärungsmaßnahmen“. Vielen Mountainbikern seien die Regeln wohl gar nicht klar. Boele-Keimer hofft, dass die Ranger „den Waldgesetzen Geltung verschaffen“.

„Einen Versuch ist es wert“, sagt Friedrich Noltemeyer, Vorsitzender der privaten Forstgemeinschaft Wennigsen-Argestorf. Er ist allerdings „nicht überzeugt, dass das so auch fruchtet“. Ein Problem, das Noltemeyer sieht: „Die Mountainbiker und ihre Streckenbauer sind vor allem an den Wochenenden im Wald. Versuchen sie mal jemanden zu finden, der dann den Ranger-Job auch machen will. Am Montag und Dienstag werden die nicht viel ausrichten können“, fürchtet er.

Das war viel Arbeit: Im Wald von Friedrich Noltemeyer haben Mountainbiker unter anderem dieses Sprungpodest illegal gebaut. Quelle: Christian Behrens

In jedem Fall müssten die Ranger die Möglichkeit haben, „auch mal scharf gegen illegales Mountainbiken vorzugehen und das auch zur Anzeige zu bringen. Sonst lachen sich die Mountainbiker nur ins Fäustchen“, warnt Noltemeyer.

Region lehnt mehr legale Mountainbike-Strecken ab

Auch die Deisterfreunde sehen den Ranger-Einsatz skeptisch. „Wenn wir die Probleme im Wald reduzieren wollen, muss es mehr legale Strecken geben“, sagt Rüdiger Dinse, stellvertretender Vorsitzender des Mountainbiker-Vereins, der schon für drei offiziell genehmigte Trails die Verantwortung übernommen hat. Der Verein könne sich vorstellen, für „weitere legale Strecken Vertragspartner zu werden“.

Die sind zurzeit aber nicht in Sicht – obwohl sich die Politik zuletzt sogar dafür ausgesprochen hatte. „Zurzeit ist die Situation im Wald sehr verfahren. Es gibt keine positive Grundstimmung bei den Waldeigentümern, mehr Trails offiziell zu genehmigen“, berichtet Saupark-Leiter Boele-Keimer.

Das sieht auch die Region so. „Ohne die Eindämmung der illegalen Downhill-Trails“ sei man „zu keinerlei Zugeständnissen in Richtung weiterer legaler Trails bereit“, stellt Sprecher Abelmann klar. Denkbar seien diese nur, wenn der Ranger-Modellversuch positiv verlaufe. An dessen Ende solle eine Evaluierung stehen. Von deren Ergebnis hänge die Perspektive für weitere legale Strecken ab, die aus Sicht der Region „auch eine lenkende Funktion haben könnten“.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp