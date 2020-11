Illegales Autorennen in Hannover: Polizei stellt BMW-Fahrer nach wilder Verfolgungsjagd

Hannover

Illegales Autorennen mitten in Hannover: In der Nacht zu Sonntag sind zwei BMW-Fahrer mit deutlich überhöhtem Tempo durch die City gejagt. Die Polizei wurde gegen 3.30 Uhr auf die Raserei aufmerksam, als die Männer am Steuer der beiden Wagen über die Kurt-Schumacher-Straße heizten.

Beteiligt waren ein weißer BMW 320i und ein BMW-Sportcoupé, dessen Farbe nicht bekannt ist. Als eine Streife den BMW 320i anhalten wollten, startete der Fahrer (25) eine halsbrecherische Flucht durch die Innenstadt.

BMW heizt mit Tempo 150 durch die City

Dabei missachtete der Fahrer bei einer Geschwindigkeit von 100 bis 150 km/h rote Ampeln und gefährdete laut Polizeisprecherin Jessika Niemetz so auch andere Verkehrsteilnehmer. Beinahe sei es sogar zu einem Unfall mit einem zivilen Streifenwagen gekommen, der durch eingeschaltetes Blaulicht auch als Polizeiwagen zu erkennen war.

Mithilfe mehrerer Streifenwagen stellte die Polizei den Fahrer des weißen BMW in der Königstraße. Der 25-Jährige und sein Beifahrer (30) weigerten sich beharrlich auszusteigen. Daraufhin habe die Polizei sie zwangsweise aus dem Auto geholt. Die beiden Männer standen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der 25-Jährige besitzt zudem keinen Führerschein.

Auto von der Polizei beschlagnahmt

Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Der BMW wurde beschlagnahmt. Am Sonntagmittag setzte die Polizei die Männer wieder auf freien Fuß.

Gegen den 25-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein. Sein Beifahrer muss sich ebenfalls wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Zweiter Beteiligter flüchtig

Den zweiten BMW konnte die Polizei in der Tatnacht nicht mehr anhalten. Zeugen, die Hinweise auf das Auto und die Insassen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511/1092820 zu melden. Auch Personen, die bei der riskanten Flucht des weißen BMW möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Von Britta Mahrholz