Illegales Autorennen in Hannover: Ist die Justiz zu milde?

Hannover

Geht Hannovers Justiz zu milde mit jungen Rasern um? Ein mutmaßliches illegales Autorennen endete am Sonntagmittag für eine unbeteiligte Frau (24) in der Klinik (NP berichtete). Ein 23-Jähriger hatte an der Brühlstraße die Kontrolle über seinen 197 PS starken BMW (Baujahr 2008) verloren und die Radfahrerin erfasst. Doch obwohl es sich bei dem Autofahrer um einen Wiederholungstäter handelt, wirft ihm die Staatsanwaltschaft neben Gefährdung des Straßenverkehrs und illegalen Autorennens (Paragraf 315 d) bisher lediglich fahrlässige Körperverletzung zur Last.

Paragraf 315 d schafft deutlich höheren Strafrahmen

Den sogenannten Raser-Paragrafen 315 d gibt es erst seit 2017. Zuvor war die Teilnahme an nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen nur eine Ordnungswidrigkeit, solange niemand dabei ernsthaft zu Schaden kam. Doch reichen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung allein aus, wenn der Tatverdächtige in der Vergangenheit bereits einmal seinen Führerschein wegen Tempoverstößen in der Probezeit verloren hat?

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nahm der mutmaßliche Raser den Unfall billigend in Kauf?

„Wir ermitteln zunächst wegen fahrlässiger Körperverletzung, es ist aber nicht in Stein gemeißelt, dass es dabei am Ende auch bleibt. Sollten die Zeugenbefragungen und weiteren Ermittlungen neue Erkenntnisse liefern, kann sich das ändern“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Man werde auch der Frage nachgehen, ob der Unfall für den Mann vorhersehbar gewesen sei, so Klinge: „Wenn sich herausstellt, dass er mehrmals kurzzeitig die Kontrolle über seinen BMW verloren hat und dennoch wieder beschleunigte, muss man sich fragen, ob er den Unfall billigend in Kauf genommen hat.“ Dann könnte es sogar ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und ein vorsätzliches Verhalten sein. Einen Haftgrund sehen die Ermittler vorerst nicht. Klinge: „Er hat einen festen Wohnsitz, Flucht- und Wiederholungsgefahr bestehen nicht, da sein Auto beschlagnahmt ist.“

23-Jähriger verliert Führerschein zum zweiten Mal

Auch dass der 23-Jährige in seinem jungen Altern nun schon zum zweiten Mal seinen Führerschein verloren hat, wiegt schwer. „Da wird man schauen müssen, wann und ob er ihn überhaupt wiederbekommt“, so Klinge. Wenn der Tatverdächtige auch künftig keine erkennbare Reife entwickelt, werde das sehr schwer. Nach Ansicht der Schweizer Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli-Biétry gibt es den Prototyp des Rasers. Er sei „männlich, jung, Migrant“ und lebe oft in schwierigen Lebensverhältnissen. „Für diese Leute ist das Auto eine gute Möglichkeit, sich nach außen selbst darzustellen.“ Psychologe Wolfgang Fastenmeier ergänzt: „Und wer sich gesellschaftlich ohnehin in einer Außenseiterrolle wähnt, neigt eher zu Rücksichtslosigkeit. Das geht so weit, dass die Verletzung oder gar der Tod anderer Menschen bewusst in Kauf genommen wird.“

Wie steht Hannovers Justiz zu harten Urteilen gegen Raser?

Ist die Justiz also zu nachsichtig mit PS-Protzern? Ein Blick nach Berlin, wo 2017 die ersten Mordurteile gegen zwei Autoraser in Deutschland gesprochen wurden, zeige eine „wirklich gute Richtung“. Denn, so Klinge: „Damit kommen diese Taten weg von der Bagatellisierung. Das sind Leute, die ohne Rücksicht auf Menschenleben durch die Gegend rasen und dabei jegliche Gefahr für andere ausblenden. Diese Raser brauchen wir nicht auf unseren Straßen.“ Wie der aktuelle Fall des mutmaßlichen Autorasers von Hannover jedoch gelagert sei, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber, so Klinge: „Hier liegt ein grober Verstoß vor, gegen den strafrechtlich scharf vorgegangen werden muss. Denn solche Rasereien können auch Menschenleben kosten.“

Von Britta Lüers