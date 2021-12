Hannover

In diesem Jahr wurden dem Abfallentsorger Aha bis Ende November 7539 Fahrzeuge gemeldet, die illegal am Straßenrand im öffentlichen Raum standen, also entweder kein Kennzeichen hatten oder nur ein ungültiges. Das sind bislang 1817 oder rund 32 Prozent mehr als im Vorjahr – und fast 50 Prozent mehr als noch 2019. Das teilte der Entsorger auf Anfrage mit.

383 Fahrzeuge seien letztlich abgeschleppt worden, nachdem die Halter einen an die Frontscheibe geklebten Hinweis, was droht, wenn das Fahrzeug nicht binnen vier Wochen entfernt wird, ignoriert hatten. Die Schrottautos werden noch „aus Kulanz“ wie üblich mindestens einen Monat aufbewahrt, dann zwangsverwertet, dabei überwiegend letztlich verschrottet, selten mal verkauft, erklärt Aha.

Bußgeld und Strafverfahren

Bislang seien auch 280 Bußgeldverfahren gemäß Paragraf 32 Straßenverkehrsordnung (“Verkehrshindernisse“) bei der Landeshauptstadt eingeleitet worden und via Staatsanwaltschaft rund 210 Strafverfahren wegen unerlaubter Abfallentsorgung gemäß Paragraf 326 Strafgesetzbuch. 65 Fahrzeughalter oder Eigentümer holten ihr abgeschlepptes Vehikel vor der Zwangsverwertung ab und mussten für die „Freigabegebühr“ von je 75 Euro zahlen.

Im Jahr 2020 waren „nur“ 5722 „Schrottfahrzeuge“ gemeldet worden, von denen letztlich 412 Fahrzeuge abgeschleppt und die meisten zwangsverwertet worden seien. Es habe 264 Bußgeld- und rund 50 Strafverfahren gegeben. 84 Fahrzeugeigentümer oder -halter durften laut Aha nach Zahlung der Freigabegebühr ihr Auto wieder mitnehmen und vor der Verschrottung retten.

Wird ein „geklebtes“, also mit von Aha angebrachtem Warn- und Aufforderungshinweis versehenes Auto nicht fristgemäß aus dem öffentlichen Straßenraum entfernt, lässt Aha es von einem vertraglich gebundenen Abschleppdienst abholen (muss dafür nichts bezahlen) und zur Verwahrung in eine Sammelstelle bringen.

Weniger Fahrradschrott

Bei „herrenlosen“ Fahrrädern ist dagegen ein positives Jahr zu vermelden: Bis einschließlich November 2021 haben die Abfallfahnder laut Aha im Stadtgebiet Hannovers 8655 gemeldete oder von Mitarbeitern entdeckte Altfahrräder registriert und davon schließlich 1364 entfernt. Im gesamten Jahr 2020 wurden noch 10.965 Altfahrräder „bearbeitet“ und 2185 entfernt . Diese Entwicklung führt der Entsorger auf Maßnahmen im Rahmen der Kampagne „Hannover sauber!“ zurück.

Zunahme seit Jahren

Die Zahl der schrottreif oder wild entsorgten oder einfach so ohne Zulassung an der Straße geparkten und gemeldeten Fahrzeuge steigt seit Jahren. Im Jahr 2019 waren es mit 5077 Fahrzeugmeldungen noch fast 2500 weniger als im laufenden Jahr; 446 wurden damals abgeschleppt, es gab 471 Bußgeld- und rund 350 Strafverfahren sowie 93 kostenpflichtige Freigaben. Positiv dagegen: Es werden mehr Fahrzeuge vor dem Abschleppen entfernt und es kommt zu weniger juristischen Verfahren. Ob tatsächlich mehr Fahrzeuge gemeldet werden, weil mehr auffällig sind – oder ob es daran liegt, dass die Meldung solcher „Schrottkisten“ seit Einführung der Abfallmeldeapp von Aha im Jahr 2019 schlicht einfacher ist, ist ungeklärt.

Von Ralph Hübner