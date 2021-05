Illegale Autorennen: So tickt Hannovers Raserszene

Hannover

Beobachten lässt sich das Schauspiel am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Vor allem, wenn das Wetter mitspielt und auch in den Abendstunden noch genügend Publikum am Maschsee unterwegs ist. Dann röhren die hochgezüchteten Motoren, werden mehrere hundert PS-starke Fahrzeuge bis weit jenseits der erlaubten 50 Stundenkilometer beschleunigt. Immer wieder kommt es dabei auch zu Rennen. Die Strecke ist beliebter Treffpunkt einer Szene, die sich wenig um Verkehrsregeln schert und dabei auch immer wieder Unbeteiligte in Gefahr bringt.

Nur selten ist die Polizei genau dann vor Ort, wenn es zu solchen Rennszenen kommt. Im April jedoch waren Einsatzkräfte in zivil Zeugen, als sich drei Fahrer am Maschsee duellierten. Laut Polizei waren sie mit „enormer Geschwindigkeit“ und mit wenigen Metern Abstand hinter- und nebeneinander unterwegs. Als sie gestoppt werden sollten, drehten sie um und versuchten zu entkommen. Zwei der Fahrer gingen den Beamten jedoch ins Netz.

Mit 120 Stundenkilometern über die Vahrenwalder Straße

Ein 23-Jähriger war mit einem 530 PS starken BMW 850i unterwegs. Sein Konkurrent war 22 Jahre alt und saß am Steuer eines 286 PS starken Mercedes-Benz 350D. Keine Einzelfälle. Ebenfalls im April stoppte die Polizei einen Fahrer eines 7er BMWs, der sich offenbar ein Rennen mit einer Zivilstreife liefern wollte. Der 35-Jährige war mit 120 Stundenkilometern auf der Vahrenwalder Straße unterwegs. Im März verletzte ein 23-Jähriger BMW-Fahrer bei einer irren Raserfahrt durch die Innenstadt zwei Radfahrer. Er hatte erst kurz zuvor seinen Führerschein wiederbekommen.

Spektakulär war auch eine Verfolgungsjagd eines betrunkenen 25-jährigen Rasers mit der Polizei im November 2020. Er überfuhr mit seinem BMW mehrere rote Ampeln und setzte sein Auto gegen die Beamten als Waffe ein. Nur weil diese im letzten Moment ihr Fahrzeug zurücksetzten, kam es nicht zum Zusammenstoß. Der Mann wurde am Donnerstag im Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Psychologe: Junge Raser auf der Suche nach Erfolgserlebnissen

Oft sind es junge Männer, die durch rücksichtsloses Rasen auffallen. Das hat auch der hannoversche Verkehrspsychologe Karl-Friedrich Voss in langjähriger Praxis festgestellt – und dabei auch typische Muster ausgemacht: „Mangelnde berufliche Qualifikation, schlechte Zukunftsperspektiven und fehlende Vorbilder“. Im Auto versuchten sich die Raser vermeintliche Erfolgserlebnisse zu verschaffen, die sonst im Leben ausblieben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die jungen Männer in den PS-starken Fahrzeugen kennzeichneten sich durch „ein Gefühl von Omnipotenz. Sie glauben, dass man alles kann, dass sie nicht zu bremsen sind – und das wird auf den Straßenverkehr projiziert“, erklärt Voss. Die Raserei sei „eine Form der Selbstdarstellung“. Nicht zufällig findet sie oft mitten in der Innenstadt oder am Maschsee statt, wo viele Menschen unterwegs sind. „Sie wollen gesehen werden und anderen zeigen, wer sie sind. Irgendwo in der Heide wäre das für sie viel zu langweilig“, so der Verkehrspsychologe, der auch den Bundesverband seiner Zunft leitet.

Frauen fielen nur selten selbst durch Raserei auf. Als Beifahrerinnen sind sie jedoch regelmäßig und oft auch gerne dabei. „Das ist für sie mit einem hohen Erlebniswert verbunden“, berichtet Voss.

Kennt sich mit Rasern aus: Der Verkehrspsychologe Karl-Friedrich Voss aus Hannover. Quelle: dpa

Unseriöse Verleiher auf Raser spezialisiert?

Doch wie kommen die jungen Männer an die teuren, schnellen und PS-starken Fahrzeuge? Voss hat die Beobachtung gemacht, dass diese in vielen Fällen gar nicht den auffälligen Fahrern selbst gehören. „Die Autos gehören Verleihern, Freunden oder der Familie“, sagt er. So war es auch bei den beiden Rasern, die im April am Maschsee von der Polizei gestoppt wurden. Sie waren mit Mietwagen unterwegs.

Bei seriösen und etablierten Autoverleihern hätten sie wohl schlechte Karten gehabt. Doch es gibt Anbieter, die sich offenbar bewusst auf junge Raser spezialisiert haben und auch an unter 25-Jährige Fahrzeuge mit mehreren hundert PS vergeben.

In Linden: 620 PS werden sogar an 19-Jährige vermietet

Wer sich bei Ebay-Kleinanzeigen umschaut, stößt zum Beispiel auf einen Verleiher in einem Industriegebiet in Linden-Mitte, der einen Mercedes E63s AMG mit 620 PS sogar an 19-Jährige vermietet, für 199 Euro am Tag (Verhandlungsbasis). Einen Mercedes C63 AMG mit rund 500 PS gibt es ab 139 Euro am Tag, übers Wochenende von Freitag bis Montag für 499 Euro. Oft teilen sich junge Männer diese Kosten und geben abwechselnd mit den Fahrzeugen Gas.

Seit 2017 gibt es rechtlich eine bessere Handhabe zumindest gegen Personen, die mit ihren Autos Rennen fahren. In das Strafgesetzbuch wurde ein Paragraf eingeführt, der zum Beispiel eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vorsieht, wenn sich eine Person mit „nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“.

Experte: Härtere Gesetze schrecken kaum ab

Wer dabei „Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet“ muss sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Der Nachweis allerdings ist schwierig. Laut Polizei wurde 2020 dazu nur ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, 2021 ebenfalls – der Vorfall am Maschsee.

Der Verkehrspsychologe Voss hält die abschreckende Wirkung dieser Gesetze ohnehin für begrenzt. „Die, die diese Gesetze machen, gehen von ihren eigenen Wertmaßstäben aus. Aber die Personen, die so Auto fahren, beeindruckt das wenig“. Wer keine Vorbilder habe, von denen das Thema Autorität transportiert werde, „für den spielt das auch im Verkehr keine Rolle“ sagt Voss.

Der Experte warnt allerdings auch davor, die Gefahren im Verkehr „auf diese im Vergleich doch wenigen spektakulären Fälle zu reduzieren“. Oft dienten diese dazu, sich von eigenen Fehlern und eigenem risikoreichen Verhalten freizusprechen.

Polizei: Zu schnelles Fahren ist „ein Massenproblem“

Das bestätigen auch die Zahlen der Polizeidirektion Hannover. 2020 seien „über 29.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen“ geahndet worden. Es handele sich dabei um „ein Massenproblem“ und eine „Hauptunfallursache“. Die Corona-Krise hat das Fehlverhalten offenbar noch einmal verstärkt. Das geringere Verkehrsaufkommen habe „zu einer wahrnehmbar steigenden Missachtung von Geschwindigkeitsbeschränkungen“ geführt, teilt die Polizei mit. Deshalb seien auch die Kontrollen verstärkt worden.

Im Blick hat die Polizei auch die Tuning-Szene. Beliebte Treffpunkte sind Tankstellen und Parkplätze an den großen Einfallstraßen. 2020 leitete sie im Rahmen von Kontrollen 581 Verfahren ein. Allerdings betont die Polizei auch, dass nicht jeder Tuner auch gleich ein Raser sei. Zwar gebe es „eine gewisse Schnittmenge“. Allerdings fielen Mitglieder der Szene „eher mit unzulässigen technischen Veränderungen und weniger mit aggressivem Verhalten im Straßenverkehr auf“.

Von Christian Bohnenkamp