Hannover

Frau, Mann, gemeinsames Kind. Daraus könnte vielleicht eine glückliche Familie werden. Aber erst mal müsste es jemanden geben, der so etwas wie den gordischen Knoten durchschlägt. Frau und Kind haben keine Papiere. Ohne den kargen Lohn ihres Freundes wäre die junge Mutter obdachlos.

In Landshut ( Bayern) lernten sich Shkurte Ramadani und Luciano Cakaj kennen und lieben. Die heute 32-Jährige war aus dem Kosovo gekommen, der 35-Jährige aus Albanien. In Deutschland sind beide zwar nicht als Flüchtlinge anerkannt – aber geduldet. Vor vier Jahren kam ihr Sohn Enri zur Welt.

Raten für den Rechtsanwalt

Die Zentrale Ausländerbehörde in Bayern wies dem Mann als Aufenthaltsort Hannover zu. Er lebte in der DRK-Flüchtlingsunterkunft Scheibenstandsweg in Anderten, hat Arbeit gefunden als Zusteller. Vom Mindestlohn finanziert er inzwischen eine Ein-Zimmer-Wohnung für Frau und Sohn und zahlt jeden Monat Raten an einen Rechtsanwalt, der im Auftrag von Shkurte Ramadani gegen die Stadt Hannover klagt.

Durchs Raster gefallen

Die junge Mutter ist durch das Raster deutscher Ämter gefallen. Kaum war sie ihrem Lebensgefährten nach Hannover gefolgt, erkrankte sie schwer, war fast vier Monate in einer psychiatrischen Klinik. Luciano Cakaj kümmerte sich in dieser Zeit um den Sohn Enri – und lernte Elfi und Klaus Gerber kennen, die seitdem um die Zukunft der jungen Familie kämpfen.

„Shkurte Ramadani konnte ihre Papiere in Bayern nicht verlängern lassen. Die Dokumente sind als ungültig erklärt worden“, berichtet der Journalist. Die junge Frau lebe illegal in Hannover, habe noch nie einen Cent Kindergeld gesehen, bekomme auch kein Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Sozialbehörde in Hannover erklärt sich für nicht zuständig, die in Landsberg versichert, der Fall sei abgetreten.

Rechtsstreit mit der Stadt

Im Heim in Anderten war die Frau geduldet – bis es zum Rechtstreit mit der Stadt Hannover kam. Einer „Umverteilung“ von Mutter und Kind von Landsberg nach Hannover stimmte die Ausländerbehörde nicht zu. Der Fall ist noch nicht endgültig entschieden – aber die Heimbetreiber teilten der Mutter am 4. Juni mit, dass sie sich ab sofort nur zu den regulären Besuchszeiten bei dem Vater ihres Kindes aufhalten dürfe. Schlafen könne sie in einer Obdachlosenunterkunft.

„Wir haben Mutter und Kind aufgenommen“, erzählen die Gerbers. „Inzwischen leben sie in einer winzigen Wohnung, für die der Vater bezahlt.“ Wenn Shkurte Ramadani Medikamente brauche, müsse sie sich um Krankenbehandlungsscheine bemühen. Aus lauter Verzweifelung über ihr Leben in der Illegalität sei es zu einer Fehlgeburt und neuen psychischen Krisen gekommen.

Aus Scham am Essen gespart

Elfi und Klaus Gerber haben auch schon mal finanziell geholfen. Aus zwei Einkäufen im Wert von jeweils 30 Euro waren – weil das Konto nicht gedeckt war – nach Einschalten eines Inkassobetreibers durch den Discounter 300 Euro geworden. Das Geld haben die Gerbers inzwischen zurück. „Aus Scham spart sich die Frau lieber Ausgaben fürs Essen ab.“

Auch der Niedersächsische Flüchtlingsrat kümmert sich jetzt um den Fall der Familie. Sein Appell, die Stadt möge doch endlich der neuen Wohnsitzauflage für die Mutter zustimmen und in Zusammenarbeit mit den bayerischen Behörden eine Lösung für Papiere und Leistungen finden, ist am 25. Juni an den städtischen Fachbereich öffentliche Ordnung gegangen. Bis jetzt ohne Antwort.

Fast noch mehr als das Schicksal Shkurtes bekümmert die Gerbers das des vierjährigen Kindes. „Wir haben uns nach einer Kita für ihn umgeguckt und drei freie Plätze gefunden“, sagt der Journalist. Die Aufnahme habe dennoch nicht geklappt: „Mehr als eine Geburtsurkunde gibt es für Enri nicht.“ Ohne Papiere also auch keine frühkindliche Bildung. Ohne Kita-Betreuung kein richtiges Deutsch.

Von Vera König