Hannover

„Was ist mit deiner Familie?“ Kaum hatte die NP über das Schicksal von Luciano Cakaj berichtet, forschten Kollegen am Arbeitsplatz des Zustellers nach. Von seinem kärglichen Lohn finanziert der Albaner eine Wohnung für seine Lebensgefährtin Shkurte Ramadani und den gemeinsamen Sohn Enri (4). Zumindest die Mutter lebt illegal in Hannover.

Die Stadtverwaltung lehnt bisher ab, dass Hannover neuer Aufenthaltsort für die Kosovarin (32) wird. Sie klagt dagegen – doch das dauert. Derzeit leben sie und der Sohn davon, was der Zusteller entbehren kann.

Schicksal bewegt NP-Leser

Das Schicksal bewegt die NP-Leser. Einige haben Tipps. „An den Kommunalen Sozialdienst wenden“ lautet einer, „endlich Kindergeld beantragen“ war ein anderer.

Anspruch auf Kindergeld aber hat Shkurte Ramadani für Enri nicht. Sie ist nicht als Flüchtling anerkannt, lediglich geduldet. Das Kindergeld würde ohnehin mit Leistungen verrechnet, die sie derzeit nicht bezieht. Zumindest da ist eine Lösung in Sicht.

Mutter soll Geld abholen

Die Ausländerbehörde Landsberg am Lech ( Bayern) ist zur Zahlung bereit – vorausgesetzt Shkurte Ramadani reist einmal monatlich an, um das Geld in Empfang zu nehmen. „Völliger Quatsch“, sagt dazu ein Sozialrechtsexperte. „Die Zugfahrt dauert sechs bis acht Stunden. Sie müsste auch das Kind mit auf die Reise nehmen, da der Vater schließlich arbeitet.“

In Absprache mit der bayerischen Behörde will der Journalist Klaus Gerber (der die Familie unterstützt) eine Ausnahme bei der Sollvorschrift erreichen. „Schon ein paar Euro mehr im Monat würden Mutter und Kind helfen“, sagt er. Der Frau, die psychische Probleme hat, jeden Monat stundenlange Zugfahrten zuzumuten, sei abwegig.

Von Vera König