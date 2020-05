Ikea öffnet ab Montag in Niedersachsen

Hannover

Der schwedische Möbelkonzern Ikea öffnet ab Montag, 11. Mai, auch seine Häuser in Niedersachsen wieder. Neben denen in Hannover und Großburgwedel sind das die in Braunschweig, Brinkum, Oldenburg, und Osnabrück.

Seit dieser Woche sind bereits 15 Ikea-Einrichtungshäuser in mehreren anderen Bundesländern wieder geöffnet; die elf Häuser in Nordrhein-Westfalen schon seit dem 22. April. Andere Möbelhäuser (etwa Hesse oder Staude in Hannover) haben schon seit dem 27. April wieder geöffnet – allerdings bisher nur auf nicht mehr als 800 Quadratmetern Fläche: Das war bisher die vom Land vorgegebene Größenordnung für alle Geschäfte, sie entfällt ab Montag.

Laut Ikea wird der Zutritt so gesteuert, dass sich maximal eine Person pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche im Einrichtungshaus aufhält, um so den Personenabstand von mindestens 1,5 Metern in allen Bereichen zu gewährleisten.

Kinderbetreuung bleibt geschlossen

Um Warteschlangen zu vermeiden und den Kundenstrom zu entzerren, gelten weitestgehend die regulären Öffnungszeiten – über einzelne Abweichungen informiert Ikea auf seiner Website. Die Häuser in Hannover und Großburgwedel haben montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Kundenrestaurant, Bistro, die Kinderbetreuung Smaland sowie alle Spielbereiche bleiben zunächst weiter geschlossen. Für Desinfektionsmittel ist laut dem Unternehmen in ausreichender Menge gesorgt.

Das Management bittet darum, „insbesondere die Zeit nach der Eröffnung zurückhaltend zu nutzen und alleine oder mit maximal einer Begleitperson zu kommen.“ Die Maskenpflicht gilt auch für den Besuch im Einrichtungshaus, das Anziehen der Schutzmaske wird bereits „beim Warten auf den Einlass dringend empfohlen“.

Produktrückgaben sind für Käufe ab September 2018 exakt 365 Tage lang möglich Auch im Fall von Rückgaben oder Reklamationen bittet Ikea daher darum, jetzt noch einige Zeit zu warten.

