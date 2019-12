Ihme-Zentrum: Wie geht es jetzt mit der Sanierung weiter?

Hannover

Für Amtsrichterin Dagmar Frost ist das eine ganz und gar ungewöhnliche Klage. Allein schon wegen der Klagesumme: 51,6 Millionen Euro. So hoch sind laut Gutachten die Sanierungskosten für das Sockel-Geschoss des Ihme-Zentrums. Ein Eigentümer-Ehepaar klagt stellvertretend für die 530 Eigenheimbesitzer auf Sanierung.

Anwalt Björn Nordmann, der das Ehepaar vertritt, ist zuversichtlich. „Die Richterin hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie der Klage stattgeben will.“ Eigentlich sollte am Donnerstag das Urteil verkündet werden. „Aber wir befinden uns noch in den Vergleichsverhandlungen“, sagt der Anwalt. Er ist zuversichtlich, dass die Gespräche in Kürze erfolgreich beendet seien.

Früherer Eigentümer verhinderte Sanierung

Vor drei Jahren wurde die Klage beim Amtsgericht eingereicht. Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass alle Wohnungseigentümer (WEG)-Klagen zuerst im Amtsgericht verhandelt werden müssen – unabhängig von der Höhe der Klagesumme. Damals richtete sich das Begehren der WEGler noch gegen die „Berliner Projekt Steglitzer Kreisel GmbH“ (hinter der GmbH steckt Immobilien-Gigant Amir Dayan).

Der GmbH gehörten 83 Prozent der Immobilie, insofern konnte sie die Sanierung verhindern. Deshalb also die Klage.

Gutachten zehn Jahre alt

Nun heißt der neue Eigentümer Lars Windhorst. Und der Wind hat sich gedreht. Denn in der mündlichen Verhandlung ließ Amtsrichterin Frost erkennen, dass sie die Sockelsanierung für eine Notwendigkeit hält. Anwalt Nordmann schätzt, dass die Sanierungskosten mittlerweile deutlich höher als 51,6 Millionen ausfielen. Das Gutachten sei zehn Jahre alt, meinte er. Der Anwalt spricht von 70 Millionen Euro.

Aus Expertensicht ist das Ihme-Zentrum längst ein Abschreibungsprojekt. Wieso sonst sollte man so eine Immobilie kaufen, notwendige Arbeiten unterlassen und ein paar Jahre später wieder verkaufen. Über Sonderabschreibungen bekämen die Investoren vom Finanzamt einen großen Teil der Kaufsumme vom Staat ersetzt. In der Vergangenheit hätten Investoren mit großen Versprechungen das Ihme-Zentrum gekauft und später wieder abgestoßen.

Anwalt Nordmann: „Für meine Mandanten ist wichtig, dass endlich mal etwas geschieht. Sie fürchten nämlich, dass ihre Wohnungen echten Schaden nehmen.“

Von Thomas Nagel