Hoffnung für die Eigentümer im Ihme-Zentrum: Im Dezember wird Amtsrichterin Dagmar Frost entscheiden, ob der Sockel des Ihme-Zentrums saniert werden muss. Darin befanden sich die Gewerbeimmobilien. Die Richterin signalisierte, dass sie den Klägern, ein Ehepaar, recht geben wird.

Der Anwalt der Kläger, Björn Nordmann: „Die Betonsanierung muss gemacht werden, um die Wohnung zu erhalten.“ In das Gebäude sei Wasser eingedrungen. Bereits im Jahr 2009 bezifferte ein Gutachten die Sanierungskosten auf „weit mehr als 70 Millionen Euro“.

Es geht um 51,6 Millionen Euro

Doch nichts geschah. 2016 reichte dann das Ehepaar die Klage ein. Und zwar gegen den damaligen Investor (Berliner Projekt Steglitzer Kreisel GmbH). Die Gesellschaft waren zu rund 83 Prozent Eigentümer des Ihme-Zentrums. „Der Beschluss-Vorschlag zur Sanierung wurde abgelehnt. Wir klagen jetzt auf Ersetzung der Ablehnung“, sagt Nordmann. Die Klage richtet sich nun gegen Lars Windhorst, dem jetzigen Investor des Ihme-Zentrums.

Die Klagesumme beläuft sich auf 51,6 Millionen Euro. Die wahrscheinlichen Kosten lägen wahrscheinlich vier höher, räumt der Anwalt ein. Aber er wolle eine Gutachter-Schlacht vermeiden.

Linke kritisiert die Stadt

Richterin Frost wird am 5. Dezember das Urteil verkünden. Bis dahin haben die Parteien Zeit, sich zu vergleichen. Dirk Machentanz, Baupolitiker der Linken aus Linden, begrüsst die sich abzeichnende Entscheidung: „Wir hätten es aber als erforderlich angesehen, dass insbesondere die Stadt Hannover als Hauptmieter in dieser Sache schon zu einem viel früheren Zeitpunkt den Druck an den Hauptinvestor des Ihme-Zentrums weitergegeben hätte.“

Ob es zum Vergleich kommt, steht noch in den Sternen. Denn nach Expertenmeinung sind stark sanierungsbedürftige Groß-Immobilien für Investoren interessant. Über Sonderabschreibungen bekommen sie vom Finanzamt einen großen Teil der Kaufsumme vom Staat ersetzt. In der Vergangenheit haben Investoren mit großen Versprechungen das Ihme-Zentrum gekauft. Nach einigen Jahren haben sie es in einem noch schlechteren Zustand wieder abgestoßen.

Sollte die Sache strittig entschieden werden, so ist ein weiterer jahrelanger Rechtsstreit zu erwarten.

Von Thomas Nagel