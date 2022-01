Hannover

Im November 2021 stellte ein Gericht in den Niederlanden die Insolvenz der Tennor Holding B.V. von Ihme-Zentrum Investor Lars Windhorst fest; jüngst hatte der Großeigentümer der Immobilie Fristen versäumt: Um die Millionen-Sanierung des Ihme-Zentrums ranken sich immer wieder Gerüchte um eine mögliche Nichterfüllung von Übereinkünften – doch die hat die Stadtverwaltung im Rat am Donnerstag nach einer Anfrage der Linken zerstreut.

„Die Projekt IZ Hannover GmbH ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft, die von dem Insolvenzverfahren der Eigentümerin rechtlich bisher nicht betroffen ist. Zurzeit sind keine Auswirkungen auf die Baumaßnahmen am Ihme-Zentrum zu erkennen“, so Baudezernent Thomas Vielhaber. Nach Auskunft des Geschäftsführers der Projekt IZ Hannover (PIZ) habe sich die Holding inzwischen außergerichtlich mit dem Gläubiger verständigt, so dass eine Rücknahme des Insolvenzverfahrens zu erwarten sei.

„Leider sind Verzögerungen zu verzeichnen gewesen“

Misstrauen hat bei den Linken auch geschürt, dass die Projekt IZ Hannover Fristen zur Fertigstellung hat verstreichen lassen, und zwar zweimal. Eine von der Stadt gesetzte Frist zur Fertigstellung der Fassade war bereits im Juni 2021 verstrichen. Zum Jahresanfang wurde dann bekannt, dass die PIZ Mietverträge über rund 9000 Quadratmeter Einzelhandels- und Gewerbeflächen nicht wie vereinbart unterschrieben im Rathaus vorgelegt hat. „Leider sind Verzögerungen zu verzeichnen gewesen“, sagte Thomas Vielhaber. Man habe der PIZ Nachfristen gesetzt und hoffe, dass die Verträge in diesem Zeitrahmen nun vorgelegt würden.

Daniel Gardemin (Grüne) und Wilfried Engelke (FDP) berichteten von einem Baustellenrundgang am Donnerstag mit dem Bauausschuss vor der Ratssitzung, bei der die PIZ einen „sehr vertrauenserweckenden Eindruck hinterlassen hat“. Zudem sei in das Projekt schon investiert worden, was bei den Vorbesitzern nicht der Fall gewesen sei. Es bleiben aber auch Fragezeichen: Bis Ende Juni 2023 müssen auf 30.000 Quadratmetern alle Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und 6000 Quadratmeter Büro-, Praxis-und Dienstleistungsflächen im Obergeschoss weitestgehend fertig sein. Das sehen Verträge mit der Stadt Hannover vor. Dass das noch zu schaffen ist, hatte vor kurzem der Stadtbezirksrat Linden-Limmer in Frage gestellt.

Von Andreas Voigt