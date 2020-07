Hannover

Wird endlich gut, was lange währt? Zumindest nehmen offenkundig die Planungen für eine neue Passage durch das Ihme-Zentrum greifbare Gestalt an. Zwei Entwurfsvarianten stehen zur Debatte, um aus dem derzeitigen dunklen und verwinkelten Tunnel von der Ida-Arenhold-Brücke jenen lichtdurchfluteten Gang durch das Ihme-Zentrum zu machen, der den Planern vorschwebt. Ab sofort läuft dazu auch die Bürgerbeteiligung. Wer mitmachen und seine Meinung äußern will, hat nach Mitteilung der Stadt bis zum 19. Juli drei Möglichkeiten,

1. „Dialog im Netz“: Auf dieser Internetseite finden sich die beiden Varianten, dazu ausführliche Erläuterungen und Interviews mit unter anderem mit Andreas Middelhoff, einem der Planer vom beauftragten Düsseldorfer Architekturbüro RKW Architektur + sowie mit Carsten Grauel, dem Projektverantwortlichen für das Ihme-Zentrum der Tennor Holding von Investor Lars Windhorst.

Entwurf 1: Es dominieren runde Elemente, kombiniert mit geklinkerten Wänden und gepflastertem Untergrund. Quelle: Stadt Hannover

2. „Ideenbriefkasten“:Die Pläne sind nicht nur im Internet einsehbar: Sie hängen auch am Eingang zur Durchwegung von der Ida-Arenhold-Brücke. Dort gibt es auch Postkarten, auf denen Anwohner und andere Interessenten ihre Meinung schreiben können – die Karten können sie dann direkt in den Briefkasten an Ort und Stelle einwerfen.

Entwurf 2: Er ist geprägt durch rautenförmige Metallelemente, die sich auf dem Boden, an der Decke und den Wänden wiederfinden. Quelle: Stadt Hannover

3. „Infofenster“: Die Planer bieten auch mündliche Informationstermine an – jeweils drei einstündige Termin auf dem Platz an der Ida-Arenhold-Brücke am Freitag, 3. Juli, sowie am Freitag, 10. Juli. Die Teilnehmerzahl ist wegen der geltenden Abstandsregeln auf jeweils maximal zehn Personen beschränkt, Anmeldungen sind daher erforderlich, entweder im Internet oder telefonisch unter 05 11/27 94 95-42. Bei Bedarf wollen die Planer noch weitere „Infofenster“ anbieten.

Nicht einladend: Der alte Tunnel durchs Ihme-Zentrum fordert manchmal Mut –besonders nachts wirkt er unheimlich, zudem ist er für empfindliche Nasen ungeeignet. Quelle: Hoffmann

Der Durchgang soll mit öffentlichem Geld errichtet werden: Zwei Millionen Euro gewährt der Bund, eine Million die Stadt Hannover. Die Verträge wurden vor drei Wochen unterzeichnet. Investor Windhorst verpflichtet sich, den Tunnel zu planen, zu bauen und zu unterhalten; auch die Stadt trägt jährlich 14.000 Euro Unterhaltskosten. Bis Ende November 2021 muss das Projekt beendet sein, weil sonst das Fördergeld verfällt.

Von Michael Lange