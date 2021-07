Ideen für Hannovers Schmiedestraße: So könnte sie in Zukunft aussehen

Hannover

Wie soll die Zukunft von Hannovers Innenstadt aussehen? Und wie könnte sie auch mit deutlich weniger Autos funktionieren – am Ende davon sogar profitieren? Derzeit wird die Diskussion vom Zoff um temporäre Straßensperrungen überschattet, die die Stadt eingerichtet hat, um auf den Flächen zu experimentieren. Die Sache ist – nicht überraschend – zum Reizthema im Kommunalwahlkampf geworden. Einige Architekten haben derweil bereits den Blick nach vorne gerichtet und erste Entwürfe für die Schmiedestraße vorgelegt, die schon bald umgestaltet werden soll.

Zwar hatte die Stadt bereits 2019 Pläne für den Umbau vorgelegt. Sie wurden allerdings schon bald wieder von der Verwaltung kassiert, weil sie von der Realität überholt worden waren. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte im Herbst des Jahres unter anderem mit seiner Vision einer autofreien Innenstadt den Wahlkampf gewonnen. Jetzt ist der Umbau für das kommende Jahr geplant. Vorbereitende Leitungsarbeiten laufen bereits. Deshalb hat der Bund Deutscher Architekten (BDA) in Hannover seine Mitglieder aufgefordert, Ideen zu entwickeln.

„Experimente werden uns zu den besten Lösungen bringen“

Der Verband will sich aktiv in die Diskussion um die Umgestaltung der Innenstadt einbringen und hat am Montag auf dem Köbelinger Markt sein Programm vorgestellt. Dabei wurden auch die Skizzen der Architekten in einem Video gezeigt, das sich mit der Verwandlung der heute tristen Schmiedestraße in einen lebenswerten Raum befasst.

Dilek Ruf, die BDA-Vorsitzende in Hannover, begrüßt es ausdrücklich, dass die Stadt Experimentierräume in der Innenstadt geschaffen hat. „Experimente werden uns zu den besten und richtigen Lösungen bringen“, sagt sie. Ruf hat aktuell den Eindruck, dass „diesem Prozess zu wenig Chancen eingeräumt werden“.

Lobt die Innenstadt-Experimente: Dilek Ruf, die Vorsitzende des Bundes Deutscher Architekten (BDA) in Hannover. Quelle: Christian Behrens

Dabei gebe es weltweit genügend Beispiele dafür, wie zentrale Innenstadtbereiche gewinnen können, wenn dem Auto weniger und Radfahrern und Fußgängern mehr Räume zur Verfügung gestellt werden. Barcelona zum Beispiel, Paris oder Kopenhagen. Das gelte es auch in Hannover auszuprobieren. „In diesen Städten ist der Handel eben gerade nicht zusammengebrochen“, sagt Ruf. Wichtig sei aber, dass „nicht nur etwas weggenommen wird, sondern auch Alternativen angeboten werden“.

Besonders konsequent haben ihre BDA-Kollegen Patrick Gerstein und Philipp Nehse das Auto aus der Schmiedestraße verbannt. Auf ihrer Skizze hat sich diese ab der Ecke Hanns-Lilje-Platz/Seilwinderstraße in eine attraktive Fußgängerzone verwandelt. Die Architekten stellen sich den Bereich mit einer Pflasterung vor. Auf den Flächen, die zuvor für den Autoverkehr reserviert waren, wachsen jetzt Bäume, flanieren Fußgänger, haben Cafés ihre Stühle aufgestellt, machen Straßenmusiker Musik. Nur ein paar autonome Minibusse sind noch in diesem Bereich unterwegs.

Schmiedestraße: Fußgängerzone oder weiter Platz für Autos?

Ähnliche Vorstellungen hat der Architekt Wilhelm Meyer. Auch er wünscht sich sehr viel mehr Grün in der Schmiedestraße. Breiten Beeten und großen Bäumen räumt er in seiner Skizze viel Raum ein. Sogar am Kaufhof-Gebäude ranken Pflanzen empor. Schirme spenden Schatten. Autos stören die Innenstadt-Idylle nicht.

Nicht alle seiner Kollegen gehen so weit. Martin Bockelmann stellt sich in der Mitte der Schmiedestraße eine breite Allee vor, unter der sich Radfahrer und Fußgänger bewegen können. Sie bestimmen das Geschehen und bekommen am meisten Raum. Am Rand jedoch kann sich der Architekt weiterhin eine Fahrspur für Autos vorstellen. Auch Michael Wagner und Patrik Nilsson wollen die Fahrbahn deutlich schmaler machen und damit mehr Raum für Grün und Fußgänger schaffen. In ihren Entwürfen darf die Schmiedestraße jedoch auch künftig von Autos befahren werden. Sie sollen sich die Fahrbahn gleichberechtigt mit Radfahrern teilen.

Schmalere Fahrbahn: Michael Wagner stellt sich darauf ein gleichberechtigtes Miteinander von Autos und Fahrrädern vor. Quelle: Michael Wagner

Mehr Wohnungen in Hannovers Innenstadt

Die Ideen der Architekten gehen jedoch über die Gestaltung der Straße hinaus. Viele der BDA-Mitglieder, die Entwürfe gemacht haben, schlagen eine deutliche Aufstockung angrenzender Gebäude vor, unter anderem um mehr Wohnungen in der Innenstadt möglich zu machen. Die meisten von ihnen scheinen nicht davon auszugehen, dass Galeria Kaufhof an der Ecke Seilwinderstraße bleiben wird und haben sich Gedanken zur Zukunft des Gebäudes gemacht.

Keine Zukunft für den Kaufhof? Die Skizze von Malte Wulf sieht in dem Gebäude Wohnungen mit Balkonen vor. Auf dem Dach können Lufttaxis starten und landen. Quelle: Malte Wulf

Nilsson kann sich darin auch ein Fitnessstudio sowie ein Restaurant vorstellen. Am Parkhaus Schmiedestraße will er eine Kletterwand installieren. Holger Meyer sowie Patrick Gerstein und Philipp Nehse schlagen vor, Gebäude auf beiden Seiten der Straße mit einer Brücke zu verbinden.

Verbindung: Holger Meyer schlägt eine Brücke über die Schmiedestraße vor. Quelle: Holger Meyer

Bis zum 28. Juli will sich der BDA mit einer Reihe von Diskussionen und Workshops auf dem Köbelinger Markt in Hannovers Innenstadtdialog einbringen. Schüler werden zu ihren Vorstellungen zur City der Zukunft befragt, Studierende sollen ihre Ideen vorstellen, Experten werden sich zur „Innenstadt im Klimawandel“ austauschen. Daran, dass Handlungsbedarf besteht, hat die BDA-Vorsitzende Ruf keinen Zweifel. „Wir tragen die Verantwortung dafür, wie wir mit der Welt umgehen“, sagt sie. Architekten komme dabei eine wichtige Rolle zu. Auch in Hannover.

