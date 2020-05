Ideen-Expo: Eine Absage mit Signalwirkung

Hannover

Mit dem Ziel, junge Menschen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu begeistern, lockt die Ideen-Expo alle zwei Jahre Tausende Jugendliche nach Hannover. Vergangenes Jahr zählten die Veranstalter 395.000 Besucher auf Europas größter Jugendmesse für MINT-Berufe, im kommenden Jahr wird niemand kommen. Die Ideen-Expo 2021 wurde am Dienstag abgesagt, soll nun 2022 stattfinden (siehe Text oben). „Ein herber Schlag“, sagt Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG).

„Das trifft den Tagestourismus, aber auch den Standorttourismus“, so Nolte, „aber noch schwerer wiegt der Fakt, dass wir nun zwei Jahre im Bereich der Qualifikation von jungen Menschen, im Vorfeld ihrer beruflichen Ausbildung, verlieren.“ Er betont, dass dies stark auf den Fachkräftemangel in Deutschland zurückschlägt, welcher sich durch die Corona-Krise nicht verbessern werde. Denn: „Die Ideen-Expo ist in diesem Bereich ein Aushängeschild für ganz Deutschland und zum Teil auch über die Grenzen hinaus, das wir auch in den Benelux-Staaten, England und weiteren europäischen Staaten vielsprachig bewerben.“ Die Stadt Hannover war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

„Für uns ist diese Meldung sehr niederschmetternd“

Beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Region Hannover reagiert man verhalten. „Die Veranstaltung hat viel für das Image von Hannover gebracht. Die Entscheidung, die Messe abzusagen, ist aber begründet, die Veranstalter werden sich das gut überlegt haben“, sagt Kirsten Jordan, Geschäftsführerin beim Dehoga Region Hannover. Im Hinblick auf die Signalwirkung der Absage für Hotellerie und Gastronomie sagt sie: „Wir sehen bislang nur dieses Jahr. Aber damit steigen natürlich die Befürchtungen, dass uns die Krise und deren Auswirkungen noch länger begleiten könnten.“ Dennoch sei im gleichen Maße auch Hoffnung da, dass die Normalisierung wieder schrittweise eintritt – wenn auch unter neuen Voraussetzungen.

Gerd Apportin führt in Laatzen die kleine Pension „Haus Apportin“. „Für uns ist diese Meldung sehr niederschmetternd. Messen sind unsere Haupteinnahmequelle, wie bei allen Hotels rund ums Messegelände.“ Zwar sei die Ideen-Expo für ihn keine der großen, lukrativen Messen – dennoch: „Auch diese Einnahmen werden uns fehlen. Wir können uns ja jetzt schon nur gerade so über Wasser halten. Ich hoffe, wir überleben diese Zeit.“

Absage ein „Worse Case“ für Gastronomie und Taxi-Branche

Auch Matthias Wenkel, Chef der Ständigen Vertretung am Aegi, hat die Meldung erschüttert. „Wenn eine Messe im kommenden Jahr bereits jetzt abgesagt wird, dann hat das eine ganz komische Signalwirkung.“ In der derzeitigen Situation wisse niemand in der Branche, was passieren werde. „Es sind wirklich alle nervös. Man fragt sich schon, was da dann noch für das nächste Jahr abgesagt wird.“ Er hoffe nun, dass solche Meldungen auch der Politik zeigen würden, dass die einjährige Mehrwertsteuersenkung für Gastro-Betriebe zu wenig sei, um fehlende Einnahmen zu kompensieren: „Es wäre ein echter Lichtblick, wenn die Senkung auf drei bis fünf Jahre verlängert werden würde. Dann könnten wir, auch in Anbetracht solcher Veranstaltungsabsagen, wieder hoffnungsvoller in die Zukunft blicken.“

Auch für die Taxiunternehmen der Stadt ist die Absage ein „Worse Case“, wie Axel Emmert, Pressesprecher der Taxizentrale „Hallo Taxi 3811“ berichtet. Durch die Absage einer Großveranstaltung im nächsten Jahr wirke es nicht so, als werde sich die Situation bald bessern – im Gegenteil. „Messen und generell Großveranstaltungen sind unser Hauptgeschäftsfeld. Dieses Jahr sieht es schon dunkel aus. Da ist diese Absage ein weiterer Hoffnungskiller für eine baldige Besserung“, so Emmert. Denn: „Die Erfahrung zeigt, dass es immer erst klein anfängt.“

Von Jens Strube