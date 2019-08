Am 18. Mai wurde Gertrud von Hindenburg auf dem Stöckener Friedhof begraben. Ihre letzte Ruhestätte fand sie dort jedoch nicht. Hannover war nur der Auftakt der verrückten Reise ihrer sterblichen Überreste. Am Ende landete sie mit ihrem Ehemann Paul an einem Ort, mit dem die beiden eigentlich nichts zu tun hatten.