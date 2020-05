IT-Sicherheit bei der Region: „Bedingt abwehrbereit“

Hannover

Bis Ende 2022 sollen die Verwaltungen alle Dienstleistungen digital anbieten. Laut einer Studie von 2018 haben 68 Prozent der Bundesbürger Angst vor Datenklau bei Behördengängen. Im September 2019 legte der Trojaner „Emonet“ (Schadsoftware als Email-Anhang getarnt) die Stadtverwaltung in Neustadt lahm.

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden in der Regionsversammlung, Bernward Schlossarek, Grund genug, um die Regionsverwaltung zum Thema Datensicherheit zu befragen. Nun liegen die Antworten vor: Sein Fazit: „Das Thema Datensicherheit muss von der Verwaltung deutlich ernster genommen werden.“

Region nutzt veralteten Browser

So teilte die Verwaltung mit, dass man unter anderem „ Internet Explorer“ als Browser (Computerprogramm zur Darstellung von Seiten im Internet) benutze. Redakteur Jürgen Schmidt vom Ct-Computermagazin meinte dazu: „ Internet Explorer ist ein veralterter Browser, der aktuellen Sicherheitsanforderungen kaum gerecht werden kann.“

Dieser Browser werde vor allem für die Citrix-Arbeitsplätze in der Regionsverwaltung genutzt, heißt es in der Anfrage. Im Januar 2020 legte ein Cyberangriff auf die Städte Potsdam und Brandenburg Teile der Verwaltungen lahm. IT-Experten machten Sicherheitslücken in der Software Citrix dafür verantwortlich. Citrix ist sehr weit verbreitet. Es wird dort eingesetzt, wo Menschen von anderen Orten auf ein lokales System zugreifen müssen. Die Region setzt also in einem sensiblen Bereich auf veraltete Technik.

Nur ein Virenschutzprogramm

Zur Virenabwehr nutzten die Datenexperten der Region „ Windows Defender Antivirus“. Diese Software habe sich als „brauchbare, vollwertige Antiviren-Lösung etabliert“, sagt der Ct-Redakteur. Ab er gebe noch weitere sinnvolle Lösungen. Und der Computerexperte rät, nicht alleine auf das Windows-System zu vertrauen. Mit anderen Systemen könne man die Sicherheit noch erhöhen.

In der Regionsverwaltung arbeiten etwa 2700 Menschen. Bislang gibt es seit Anfang 2017 einen Informationssicherheitsbeauftragten in der Verwaltung. Der Ct-Redakteur Schmidt kann nicht sagen, ob das ausreichend ist oder nicht. „Das hängt von seinen Ressourcen ab.“ Aber die Regionsverwaltung räumt ein, dass es an einem Stellvertreter und zwei weiteren Kollegen im Bereich Datensicherheit fehle.

Schulungen für Mitarbeiter „geplant“

Solche Formulierungen lassen den Politiker Schlossarek daran zweifeln, ob das Thema Datensicherheit den richtigen Stellenwert in der Regionsverwaltung genieße. „Offensichtlich ist der Verwaltung nicht bewusst, dass eine robuste IT-Sicherheit die Basis für eine funktionierende Digitalisierung ist.“ So stört es den CDU-Politiker, dass die Verwaltung keine festes Budget für dieses Thema benennen kann.

Auch zu anderen Bereichen bei der IT-Sicherheit (Schulungen für Mitarbeiter) heißt es nur, „seien geplant“. So spricht die Verwaltung kryptisch von „Verbesserungsmaßnahmen“, die noch nötig seien. Schlossarek mahnt: „Ein erfolgreicher Cyberangriff ist deutlich teurer als ein gut funktionierendes Sicherheitskonzept.“

