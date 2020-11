Hannover

Das Verbrechen gilt bis heute als erster Anschlag der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) in Deutschland: Im Februar 2016 rammte die damals 15-jährige Gymnasiastin Safia S. im Hauptbahnhof von Hannover einem Bundespolizisten ein Küchenmesser in den Hals und verletzte den Mann schwer. Das Oberlandesgericht in Celle verurteilte die Jugendliche wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu einer sechsjährigen Jugendstrafe.

S., die bereits vor einem Jahr ihren Namen geändert hat und inzwischen den Rest ihrer Haftstrafe in einer Gefängnis-WG mit anderen Frauen in Vechta verbüßt, hatte gehofft, bereits Ende dieses Jahres vorzeitig in die Freiheit entlassen zu werden. Beim Amtsgericht Vechta, das für S. zuständig ist, weil sie ihre Strafe im Frauenvollzug in Vechta absitzt, liegt ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung der heute 19 Jahre alten Verurteilten vor. Wie die NP nun erfuhr, wird daraus zumindest in diesem Jahr noch nichts.

Entscheidung über Antrag fällt frühestens im April

Ralph Seifert, Direktor des Amtsgerichts in Vechta, sagte zur NP: „Das Verfahren über die vorzeitige Haftentlassung ist noch nicht abgeschlossen und wird auch zeitnah nicht abgeschlossen werden. Safia S. wird also in diesem Jahr nicht frei kommen.“ Seifert rechnet frühestens um Ostern nächstens Jahres damit, vermutlich sogar noch später. Der Verzug sei nicht der Corona-Pandemie oder Personalmangel geschuldet, betont der Direktor des Amtsgerichts.

Gericht hat Gutachten noch nicht in Auftrag gegeben

Seifert: „Solche Verfahren sind komplex und aufwendig. Das Gericht wird sich zunächst ein Urteil über die Verurteilte einholen.“ Dazu werden sowohl Safia S., als auch die Leitung der JVA und der Generalbundesanwalt angehört. „Auch ein Prognose-Gutachten soll erstellt werden, das ist aber noch nicht in Auftrag gegeben“, erklärt Seifert. Wie das Magazin „Spiegel“ berichtete, soll die Anstaltsleitung in Vechta den Antrag der 19-Jährigen unterstützen.

Safia S. hatte schon als Grundschülerin regelmäßig die umstrittene Moschee des „Deutschsprachigen Islamkreises“ in der Kornstraße (Nordstadt) besucht. Es existieren zahlreiche Videos, die Safia mit dem bekannten Hassprediger und Konvertiten Pierre Vogel zeigen. Anfang 2016 verließ die Schülerin heimlich Hannover, um über die Türkei nach Syrien auszureisen. In Istanbul soll sie Kontaktleute der IS-Terroristen getroffen haben. Die sollen S. dazu überredet haben, in Deutschland eine sogenannte Märtyrertat zu begehen. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Hannover attackierte sie den Polizisten im Bahnhof.

Von Britta Lüers