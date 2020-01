Die Förderer der Forschung

Hannover

Minuszinsen, Nullzinsen, Niedrigzinsen – da muss man sich schon etwas einfallen lassen, wenn man als Stiftung weiterhin kleine und große Projekte unterstützen will. Der Internationalen Stiftung Neurobionik aus Hannover geht das nicht anders. Erkrankungen rund um das Nervensystem wie Parkinson, Alzheimer oder multiple Sklerose werden weltweit fieberhaft erforscht – die Stiftung unterstützt diese Wissenschaftsprojekte. Stiftungs-Vorsitzender Klaus Goehrmann konnte nun bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der VHV-Hauptverwaltung am VHV-Platz (List) wenn nicht Entwarnung geben, so doch beruhigen. Sehr gezielt wären die mageren Zinserträge auf das Stammkapital eingesetzt worden, „um jungen Menschen Forschungsvorhaben zu ermöglichen, was wir sehr gern tun“.

Stiftungsförderer: Gabi und Klaus Meine Quelle: Nancy Heusel

Die Ergebnisse würden dann wieder Promotionen und Habilitationen der jungen Forscher zugute kommen, „mit denen diese jungen Menschen ihre Zukunft gestalten können“. Die Forschungs-Förderer lassen sich auch nicht nehmen, möglichst „Start-, Zwischen oder Endfinanzierungen zu leisten, damit größere Forschungsprojekte initiiert oder realisiert werden können“, sagte Goehrmann unter Beifall von Förderern wie Scorpions-Sänger Klaus Meine, MHH-Präsident Michael Manns, Marko Duchow von der Mercedes- Geschäftsführung (der einen launigen Vortrag zum Thema autonomes Fahren hielt)und auch Herbert Flecken, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Madsack Mediengruppe, der auch im Vorstand der Neurobionik Stiftung sitzt.

Stiftungsförderer: Herbert Flecken mit Sabine Barg-Thoms (links) Quelle: Nancy Heusel

Hintergrund: Die Sparer leiden unter den Niedrigzinsen, die Stiftungen ebenfalls – zumal sie darauf angewiesen sind: Ein großer Teil der Zinserträge des Stammkapitals gehen in soziale oder auch in Forschungsprojekte, wie eben im Bereich der Neurowissenschaften.

Vor 26 Jahren gründete Hannovers weltbekannter Neurochirurg Majid Samii, Präsident des International Neuroscience Institue ( INI), die Stiftung. Seine Vision damals: „Blinde sollen wieder sehen, Taube wieder hören, Gelähmte wieder gehen.“ Dieser Vision kam er über die Jahrzehnte näher. Am Freitagabend sprach er ein neues wichtiges und auch erfolgreiches Projekt an, „ Afrika 100“ – hier geht es um die Ausbildung von 100 schwarzafrikanischen Ärzten zu

Volles Haus: Michael Manns hat gespannte Zuhörer bei seinem Vortrag. Quelle: Nancy Heusel

Neurochirurgen.

MHH-Direktor Manns berichtete über die Strukturen der Universitätsklinik, über Forschungsschwerpunkte und Budgets – und den Sanierungsstau des MHH Campus: „Wir haben einen Sanierungsbedarf von 80 Prozent, wir müssen mit einer extrem maroden Bausubstanz leben“. Während die Neurobionik-Stiftung auf Zinsen und Spenden setzt, wird der Neubau der MHH plus auch von Manns gewünschter neuer Stadtbahntrassse „Nord“ viele, viele Steuermillionen kosten. Egal, ob die Zinsen wieder steigen oder auch nicht.

Von Petra Rückerl