IHK Hannover zieht zum Bischofsholer Damm

Hannover

Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zieht um. Der Wirtschaftsverband wird seinen bisherigen Standort am Schiffgraben aufgeben und will stattdessen einen Neubau am Bischofsholer Damm (Bult) errichten. 45 Millionen Euro soll der kosten. Die Vollversammlung der IHK Hannover hat am Montag grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Im Jahr 2023 soll das neue Gebäude bezogen werden.

Zuvor hatte die IHK auch eine Modernisierung des bisherigen Standorts am Schiffgraben in Erwägung gezogen, diesen aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit verworfen. Zuletzt im Rennen war neben dem Bischofsholer Damm noch ein Grundstück neben der Internationalen Schule am Schützenplatz. Beide Angebote seien „sehr gut geeignet“ gewesen und hätten in der Bewertung „nahe beieinander“ gelegen, erklärte Kammerpräsident Christian Hinsch. Am Ende schnitt im Vergleich aber das Grundstück der hannoverschen Firma Bauwo besser ab, die auch als Bauträger den Neubau für die IHK errichten wird. Die Bauwo baut aktuell auch das neue Intercity-Hotel am Andreas-Hermes-Platz.

IHK verspricht ihren 200 Mitarbeitern moderne Arbeitsplätze

8800 Quadratmeter Bruttogrundfläche sollen sich auf sieben Geschosse verteilen. Rund 30 Prozent der Fläche ist für Veranstaltungs- und Seminarräume vorgesehen. Die knapp 200 Mitarbeiter der IHK sollen vor allem in Gruppenbüros untergebracht werden. Die in den nächsten Jahren anstehende Digitalisierung der Prozesse werde sich „hervorragend verbinden mit modernen Arbeitsplätzen in attraktiven Bürokonzepten“, verspricht IHK-Hauptgeschäftsführer Horst Schrage.

Die IHK lobt an dem neuen Standort im Stadtteil Bult auch die gute Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch dem Auto. Um das Neubauvorhaben finanzieren zu können, hat die IHK bereits in den vergangenen Jahren Rücklagen gebildet, außerdem sollen die Einnahmen aus dem Verkauf des bisherigen Standorts am Schiffgraben dafür verwendet werden.

Von Christian Bohnenkamp