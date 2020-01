IGS Linden setzt sich für Gedenkstätte ein

Hannover

Ein jährlicher Besuch der KZ-Gedenkstelle Bergen-Belsen ist für die 9. Jahrgänge der Integrierten Gesamtschule bereits seit über 20 Jahren Pflicht. Seitdem besteht eine Patenschaft für die Baracke Nr. auf dem Gelände der Gedenkstätte. „Es ist eine echt krasse Erfahrung“, erzählt Sina (17). Sie war mit ihren Mitschülern im vergangenen Sommer für das Projekt zuständig. Die jetzige Zehntklässlerin hat Mittwoch den „Staffelstab“ für dieses Projekt an den „neuen“ neunten Jahrgang übergeben, der diesen Sommer die Patenschaft pflegt.

Gedenken soll aufrecht erhalten werden

„Immer erinnern was geschah, reflektieren was heute passiert“, sagte Schulleiter Peter Schütz. Für ihn ist es wichtig, mit den Schülern das Gedenken aufrecht zu erhalten. „Die Zeitzeugen haben wir nicht mehr lange, aber die Orte“, so Schütz. Die Vor- und Nachbereitung des Projektes findet in der Schule statt. Vier Klassen des Jahrgangs machen Tagesfahrten nach Bergen-Belsen, zwei Klassen sind eine Woche vor Ort.

Quelle: Ilona Hottmann

Schüler werden zum Nachdenken angeregt

"Man hatte zwar schon was davon gehört, aber es war unvorstellbar“, beschreibt Jeanne (15). Die Schüler setzen sich in der KZ-Gedenkstätte mit einem Teil der Geschichte auseinander, die sie sonst nur aus Büchern kennen. „Sieht man nur die Bilder im Unterricht, hat man es schnell nach der Schule wieder vergessen“, sagt Sina. Das vor Ort sein ist nachhaltiger, es regt die Schüler zum Nachdenken an und schärft ihren Blick auf das Geschehene. „Ich finde das schon sehr wichtig, es sollte ein Muss für jeden Schule sein“, so die 17-Jährige.

Auch der Bürgermeister der Stadt Hannover, Thomas Hermann, der bei der Feierlichkeit zur Übergabe teilnahm, findet den Besuch einer KZ-Gedenkstätte wichtig. Er sieht es jedoch kritisch, es dabei zu belassen. „Es reicht nicht aus, sich einmal in den Bus zu setzen, hinzufahren und sich das anzugucken“, stellt er klar. „Wenn es nachhaltig werden soll, dann muss man sich damit länger auseinander setzen“, so Hermann weiter.

Quelle: Ilona Hottmann

Hermann lobt das Projekt

Projekt, wie jenes an der IGS Linden, lobt er. „Das ist absolut vorbildhaft“, betont Hermann. Auch der ehemalige, niedersächsische Kultusminister Rolf Wernstedt war bei der „Staffelstab-Übergabe“ dabei und äußerte sich anerkennend. „Ich finde, dass es nicht ein einmaliger Akt ist, sondern eine Perspektive auf Dauer hat“, so Wernstedt. Er ist Ehrenvorsitzender vom Landesvorstand Niedersachsen des „ Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“ und verwies in seiner Rede auf die 1417 Kriegsgräberstätten, die in Niedersachen liegen. „Jede Schule sollte die Pflege für eine solche Stelle übernehmen“, schlug er vor.

Von Stella-Sophie Wojtczak