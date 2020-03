Mehrere Corona-Verdachtsfälle: IGS Kronsberg schließt am Freitag

Hannover

Corona-Alarm an Hannovers Schulen: Wie die NP erfuhr, wird mit der IGS Kronsberg am Freitag die erste Schule in der Landeshauptstadt den Schulbetrieb vorerst stoppen. Grund für die drastische Maßnahme: Ein Lehrer der IGS Kronsberg hatte am Montag direkten Kontakt mit einer infizierten Person. Weil er das nicht wusste, war der Pädagoge die nächsten drei Tage wie gewohnt zur Schule gegangen. Dort hatte der Mann Kontakt zu Schülern und Lehrern. Erst am Donnerstag habe er schließlich erfahren, dass er Kontakt zu einer infizierten Person hatte - und informierte umgehend die Schulleitung.

Schule entscheidet eigenverantwortlich

„Mein Kollege war am Montag mit einer infizierten Person in einem Restaurant verabredet. Doch erst heute bekam er den Anruf, dass sein Freund an Corona erkrankt ist. Bislang hat er keine Symptome“, berichtet Schulleiterin Kathleen Fleer am Donnerstag. Sie habe den Lehrer sofort nach Hause geschickt und ihm aufgetragen, sich einem Test zu unterziehen. Die mobile Testeinheit des KVN wird dem Lehrer nun eine Probe entnehmen und auf Corvid-19 testen, demnach gilt der Mann als Verdachtsfall.

Der Pädagoge unterrichtet im neunten Jahrgang in der Hauptstelle der Gesamtschule und soll selber zwei schulpflichtige Kinder haben. Nach NP-Informationen sollen seine Kinder ebenfalls Schüler der IGS Kronsberg sein. Fleer: „Ich gehe davon aus, dass er bestimmt zu 500 Personen hier Kontakt hatte. Zu mir selber auch.“ Mit 1250 Schülern und 120 Lehrern gehört die IGS Kronsberg zu den größten Schulen im Stadtgebiet. Kathleen Fleer ist sich ihrer Fürsorgepflicht gegenüber Lehrern und Schülern bewusst und entschied sich daher eigenverantwortlich zur Schulschließung am Freitag. Rückendeckung aus dem Kultusministerium habe sie dabei nicht bekommen.

Vorerst nur am Freitag geschlossen

Sie sei sich bewusst, dass „mir die Eltern aufs Dach steigen, wenn ich eigenmächtig die Schule schließe“, so Fleer. Doch sie sehe in dieser Situation keinen anderen Ausweg: „Wir schließen erstmal nur am Freitag, danach müssen wir weitersehen.“ Dabei übersteige die Corona-Krise längst den Verantwortungsbereich der Schulleiter: „Das ist eigentlich die Aufgabe des Ministers zu entscheiden, ob die Schule geschlossen wird oder nicht.“

Seitdem in Niedersachsen vor wenigen Tagen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt worden waren, brannte den Schulleitern der hannoverschen Gesamtschulen längst diese Frage unter den Nägeln, berichtet Fleer: „Wir sind zwar kein Konzert, aber auch bei uns sind jeden Tag mehr als 1000 Menschen an einem Ort. Damit fallen wir eigentlich auch unter diese Schutzmaßnahme.“ Mögliche Schulschließungen seien vermutlich eine gute Form der Prävention und keine Hysterie, sagt die IGS-Leiterin: „Doch bislang gibt es nur Wildwuchs, jedes Land, selbst jeder Landkreis verfährt nach anderen Regeln. Es muss endlich eine einheitliche Linie gefunden werden.“

Drei Lehrer hatten Kontakt zu Corona-Infizierten

Doch es ist nicht der einzige Krankheitsfall an der Gesamtschule: Aktuell sind dort 23 Lehrer erkrankt - das sei die normale Grippewelle, so Fleer. Doch drei Pädagogen, der heute bekannt gewordene Fall eingeschlossen, hatten Kontakt zu Corona-Infizierten. Eine Lehrerin sei bereits negativ auf Corvid-19 getestet worden, eine andere bei einem Hockeyspiel mit einer infizierten Schiedsrichterin in Kontakt gekommen. Die Pädagogin sei daher bis auf weiteres zu Hause.

Verdachtsfälle an anderen Schulen

Auch an zwei weiteren Schulen in der Stadt herrscht Sorge vor Corona: Nach NP-Informationen soll es an der IGS Rotderbruch zwei Verdachtsfälle unter Schülern geben, deren Eltern möglicherweise an Corona erkrankt sind. Ein Schüler soll offenbar sogar in Schutzkleidung abgeholt worden sein. Auch an der Kleefelder Schillerschule ist „ein Familienmitglied eines Schülers nachweislich mit dem Coronavirus infiziert“, schreibt Schulleiterin Beate Günther in einem Brief an die Elternschaft. Die ganze Familie werde derzeit getestet. Günther: „Alle befinden sich in Quarantäne.“ Die restlichen Schüler sollen weiterhin regulär die Schule besuchen.

Lesen Sie mehr

Von Britta Lüers