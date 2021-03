Die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie ist zu Ende – und da die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt haben, ruft die IG Metall zu Warnstreiks auf. Bei VW geht es um den Haustarif – daher machen Tausende bei VWN in Hannover früher Feierabend.

Hannover: Die Gewerkschaft IG Metall hatte in der Nacht zu Dienstag auch Beschäftigte beim Varta-Batterie-Hersteller Clarios in Hannover zum Warnstreik aufgerufen. Am Mittag war die Frühschicht von VW Nutzfahrzeuge aufgerufen. Quelle: Ole Spata/dpa