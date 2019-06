Hannover

Bahnreisende müssen sich ab Dienstag, 11. Juni, auf Behinderungen einstellen. Denn die Deutsche Bahn (DB) sperrt bis zum 14. Dezember die ICE-Strecke zwischen Hannover und Göttingen. Dadurch kommt es zu Verspätungen im Nah- und Fernverkehr.

Grund für die Sperrung ist der Beginn der Baumaßnahmen auf der 327 Kilometer langen Trasse zwischen Hannover und Würzburg. Sie wird bis 2023 zur größten Schienenbaustelle der Republik. In vier Teilabschnitten erneuert die DB Gleise, Oberleitungen, Tunnel und Brücken.

Zwei S-Bahn-Linien fallen aus

Zunächst ist aber die Trasse zwischen Hannover und Göttingen an der Reihe. Die 89 Kilometer lange Strecke wird komplett gesperrt, die Züge auf die Leinetal-Route über Elze umgeleitet. Dort sind allerdings keine Geschwindigkeiten bis zu 280 Kilometer pro Stunde zugelassen. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit der ICE-Züge von Hannover nach Göttingen um rund 20 bis 30 Minuten. Auch Bahnkunden, die nach München wollen, müssen Verspätungen einrechnen.

Die Deutsche Bahn erneuert die Bahnstrecke zwischen Hannover und Würzburg. Quelle: Deutsche Bahn

Betroffen davon ist auch der Nahverkehr. Der Metronom in Richtung Göttingen verkehrt zu leicht abweichenden Zeiten. Auch die S4 zwischen Hannover bis Hildesheim ist betroffen. Hier gebe es laut DB „geringfügige Abweichungen“. Die S21 zwischen Barsinghausen und Hannover und die S51 zwischen Hameln und der Bismarckstraße entfallen bis auf wenige Ausnahmen indes komplett.

Strecke braucht „Frischekur“

Der Baustellen-Fahrplan ist bereits seit einigen Wochen elektronisch eingearbeitet. Wer also seine Route schon gebucht hat, für den ändert sich an sich nichts. Die Bahn empfiehlt Reisenden jedoch, ihre Fahrt im Voraus zu planen.

Die Bahn erneuert die Strecke zwischen Hannover und Würzburg. 557 Kilometer Gleis werden erneuert. Quelle: dpa

Ab Dienstag fahren dann auch 80 bis 100 zusätzliche Güterzüge am Tag auf der Bahnstrecke nach Altenbeken – vorbei an Empelde, Ronnenberg und Springe. Denn sie können ebenfalls nicht mehr auf der Trasse nach Göttingen verkehren. Anwohner müssen sich daher auf zusätzliche Lärmbelästigung einstellen.

175 Millionen Euro investiert die Bahn in die Sanierung des Teilstücks zwischen Hannover und Göttingen. Die Strecke brauche nach 28 Jahren „eine Frischekur“. Die Arbeiten seien einzigartig. „So etwas ist in dieser Art noch nicht versucht worden“, kündigt Timo Eschtruth von der DB Netz AG an.

Von Sascha Priesemann