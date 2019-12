Die letzten Mitarbeiter kämpfen um ihre Tarifverträge

Hannover

Von den einst Tausenden Mitarbeitern sind sie die letzten, die in den Vereinigten Aluminium-Werken (VAW) in Ricklingen noch ihren Dienst verrichten. Sechs Mitarbeiter kümmern sich seit dem Aus der Produktion um Verwaltung und Wartung des mittlerweile komplett an Firmen vermieteten Industrieparks. Nun droht ihnen der nächste und mit Abstand schwerste Einschnitt. Ihre Firma wird verkauft – und der Käufer hält nichts von Tariflohn.

Die IG Metall ließ Peter Minninger (61), Jürgen Sprotte (60), Rainer Naacke (59), Irfan Yildirgan (55), Claudia Lindner und Iris Leonardt (beide 51) am Montag nicht allein im Regen stehen. Mit einer Kundgebung vor dem Werkstor an der Göttinger Chaussee solidarisierten sich Kollegen zahlreicher umliegender Betriebe mit den sechs Betroffenen. Hintergrund des Protests ist der Verkauf der Gesellschaft Hydro Aluminium an die Berliner Immobilienfirma CTXL Property Consult. „Nach einem ersten Gespräch hat sie sich nicht dazu bereit erklärt, die Tarifbindung für die Beschäftigten zu erhalten. Auch der Fortbestand der Arbeitsplätze wurde indirekt infrage gestellt“, kritisierte IG-Metall-Sekretär Ingo Arlt das Vorgehen.

„Vielleicht sind wir auch gar nicht mehr erwünscht“

In einer Erklärung der Käufer heißt es, man wolle „mit Mitarbeitern – falls vorhanden – auf persönlicher Basis und nicht kollektiv über die Arbeitsbedingungen verhandeln“. „Die rechnen also damit, dass dann nicht mehr alle von uns an Bord sind. Vielleicht sind wir auch gar nicht mehr erwünscht“, vermutet Peter Minninger, immerhin seit 43 Jahren im Betrieb. Die Entwicklung kommt für den technischen Leiter und seine fünf Kollegen grundsätzlich nicht überraschend. Schließlich steht das Areal schon seit Jahren zum Verkauf, auch die Landeshauptstadt hatte zwischenzeitlich Interesse . „Wir passen nicht mehr ins Portfolio der Hydro. Aber wenn wir schon verkauft werden, dann doch bitte sozial verträglich. Stattdessen werden wir einfach unserem Schicksal überlassen“, so Minningers Vorwurf, der sich auch an den Noch-Arbeitgeber richtet. Seitdem der Verkauf beschlossene Sache ist, sei von der Hydro nichts mehr gekommen. Eine Altersteilzeit-Regelung etwa, die für die älteren Mitarbeiter theoretisch infrage gekommen wäre, war seitens der Firma kein Thema. „Man hat sich keinen Schritt bewegt. Da hätten wir nach so vielen Jahren mehr soziale Fürsorge erwartet“, sagt Jürgen Sprotte, seit 45 Jahren dem Betrieb treu.

Solidarität war schon öfter gefragt: Auch 1983 trieb eine Krise bei den Vereinigten Aluminium-Werken die IG Metall auf die Straße. Quelle: Michael Grüter

Deutliche Lohneinbußen drohen

Verabschiedet sich das neue Unternehmen vom Tarif, drohen den sechs Angestellten deutliche Lohneinbußen – „die könnten bis zu 50 Prozent betragen“, fürchtet Sprotte. Ein heftiger Einschnitt, der sich zudem denkbar negativ auf die Rente auswirken würde. „Die komplette Übergabe des Betriebs führt dazu, dass der Betriebsrat von Hydro keine Möglichkeit hat, einen Sozialplan durchzusetzen“, erklärt Arlt von der IG Metall die prekäre Lage. „Diese Umstände sind leider Klassiker bei Betriebsübergängen.“ Die Gewerkschaft hat bereits weitere Aktionen – dann möglicherweise schon bei CTXL Property Consult – angekündigt. Als Übernahmetermin wurde zuletzt der 1. Februar 2020 genannt. „Das ist aber schon einige Zeit her“, sagt Sprotte. „Seitdem wird alles abgeblockt. Wir hängen praktisch in der Luft.“

Von André Pichiri