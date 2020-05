„Hurensohn“: Hannovers Oberbürgermeister Onay erstattet Strafanzeige wegen Beleidigung

Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay wehrt sich gegen die Verbal-Attacke bei einer Corona-Demo am Sonnabend auf dem Steintorplatz. Hannovers Stadtoberhaupt hat gegen den Mann, der ihn als „Hurensohn“ beschimpft hat, Strafantrag gestellt. Allerdings ist es der Polizei bislang nicht gelungen, den Täter zu ermitteln.

Onay hatte am Sonnabend bei der Veranstaltung, bei der sich die Teilnehmer für die Corona-Beschränkungen aussprachen, eine Rede gehalten. Plötzlich pöbelte ein Mann dazwischen. Im weiteren Verlauf brüllte der Unbekannte: „Du Hurensohn, halt die Fresse!“

Eine krasse Grenzverletzung, die Onay sich nicht gefallen lässt. Politische Auseinandersetzung sei Teil von Demokratie. Das müsse jeder aushalten, sagt er: „Aber auch hierfür gibt es klare Spielregeln. Beleidigungen, Hetze oder Angriffe gegen Menschen gehören nicht dazu.“ Ein solches Verhalten sei nicht hinnehmbar. „Deshalb habe ich Strafantrag gestellt“, so Onay zur NP.

Immer wieder musste der Oberbürgermeister in den vergangenen Monaten wegen seines Migrationshintergrunds Beleidigungen, Beschimpfungen, Hass und Hetze ertragen. Dagegen setzte er sich schon mehrfach zur Wehr. Am Sonnabend ist ein weiteres Kapitel dazu gekommen.

In einem NP-Video ist die Beleidigung deutlich zu hören. Die Polizei hatte laut Sprecher Martin Richter daraufhin am Sonnabend bereits ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Möglicherweise ist der Täter auch in dem Video zu sehen. Identifiziert werden konnte er aber noch nicht.

Einsatzkräfte verfolgen Radfahrer

Einsatzkräfte hatten am Sonnabend zwar die Verfolgung eines Radfahrers, des möglichen Täters, aufgenommen – allerdings nicht wegen der Beleidigung Onays, die die Beamten offenbar zunächst nicht mitbekommen hatten. Sie waren zu dem Zeitpunkt von einer „verbalen Auseinandersetzung“ unter Demo-Teilnehmern ausgegangen. Dem Unbekannten gelang es, unerkannt zu entkommen.

