Hannover

Denn die einen sind im Dunkeln und die andern sind im Licht und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. (Dreigroschenoper, Bertolt Brecht)

Doch, Sandra Lüke sieht „die im Dunkeln“, die, die auch tagsüber auf der Straße leben. Viele der weit mehr als 600 Menschen, die in ihrer Kartei stehen, kennt sie mit Namen. Zumindest die Gesichter. Weil Sandra Lüke hinguckt. Und das nun schon seit fünf Jahren. Lüke spricht auch nicht von „den Obdachlosen“, sondern von „den obdachlosen Menschen“. Und wenn sie und ihr Team mit den Tischen auf 13 Meter Länge für die vielen Lebensmitteln, die Rucksäcke, Schlafsäcke, Iso-Matte und die Kleidung immer wieder dienstagabends am Raschplatz anfahren, dann warten dort schon Menschen. Obdachlose und bedürftige Menschen. „Mir muss niemand beweisen, dass er bedürftig ist“, sagt die 50-jährige Altenpflegehelferin, Mutter von drei erwachsenen Kindern und Großmutter. „Wer sich hier in der Reihe anstellt, hat Gründe. Und die heißen in erster Linie Hunger, Verzweiflung und Armut.“

Anzeige

Gedrängel darf es nicht mehr geben. Quelle: Lars Setzepfandt

Auch Sandra Lüke kämpft immer mal wieder gegen die Verzweiflung, wenn sie mit ihrer Hilfsleistung, dem Bollerwagen Café, an ihre Grenzen stößt. Etwa bei Behörden. Aber sie setzt Hoffnung in die neue Sozialdezernentin Sylvia Bruns, „die macht einen kompetenten Eindruck“, findet sie.

Bis dahin packten ihr Team mit anderen ehrenamtlichen Vereinen wie der Obdachlosenhilfe selbst an – wie auch schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr. „Wir haben uns den Allerwertesten aufgerissen, sechs Wochen lang Essen ausgegeben, das allerdings nicht bezahlt wurde von der Stadt wie die 350 täglichen Portionen aus dem HCC.“ Und weil es weitaus mehr obdachlose und bedürftige Menschen als 350 in Hannover gibt, „haben wir wöchentlich 660 Lebensmittelpakete gepackt, für Frühstück, Mittag, Kaffee gesorgt. Obst, Gemüse, Toilettenpapier, Handschuhe, Mund-Nasenschutz auch in den Unterkünften verteilt, damit die Leute da nicht raus mussten.“ Staatliche Unterstützung habe es nicht gegeben, „auf unseren Aufruf hin haben Privatleute zum Teil aus Bettlaken Mundschutz genäht. Es wurde gespendet auf unsere Aufrufe hin. Alles, damit wir handlungsfähig bleiben können“.

Ansturm coronagerecht organisieren

Nach dem Sommer und der enttäuschten Hoffnung, dass Corona länger Ferien machen würde, stehen Herbst und Winter vor der Tür. Und die Fallzahlen, die Inzidenzwerte, steigen. Nach den neuen Regelungen dürfen nicht mehr als zehn Menschen zusammenstehen, auch nicht im Freien. Also beispielsweise am Raschplatz hinten vor Meckis Kontaktladen bis hin zum Palo-Palo. Dort, wo mittlerweile dienstags immer 150 bis 180 Menschen (statt vor Corona 80 bis 120) kommen, um versorgt zu werden. Also musste ein Corona-Konzept her, das Abstände sichert, die Einhaltung der Maskenpflicht gewährt und gleichzeitig die gerechte Verteilung sichert.

Hilfe für Obdachlose unter Coronabedingungen. Bollerwagen gibt Essen aus. Quelle: Lars Setzepfandt

Dabei hat Sandra Lüke in diesen Tagen genug zu tun, mehr als sonst. Weil Corona auch das Helfen erschwert. Ehrenamtliche wie sie müssen dafür sorgen, dass jene, die sie mit Lebensmitteln und Öffi-Fahrkarten versorgt, nicht nur jene 1,50-Meter-Abstände einhalten, nicht nur die vom Bollerwagen-Team angebotenen sauberen Masken aufsetzen, sondern auch, dass es nicht zu Rangeleien kommt. „Ich habe mir jetzt ein Megafon gekauft, um die Leute nicht anschreien zu müssen, weil ich natürlich auch Maske trage“, sagt sie. Sie kennt die Menschen hier, weiß, wie sie mit ihnen reden muss – auch wenn manche kein Deutsch verstehen.

Häusliche Gewalt ist gestiegen

Fünf Jahre wird ihr Bollerwagen Café jetzt, und wer Sandra Lüke kennt, weiß, dass sie nicht nur dienstags im (Ehren-)Amt ist. „Ich habe eigentlich keine Schließzeiten“, sagt sie. „Wenn ich nachts angerufen werde, weil da jemand Hilfe benötigt, weil er beklaut worden, dann wird der eben mit Rucksack, Iso-Matte und so weiter ausgestattet.“ Oder wenn heimlich die junge Mutter anruft, weil ihr Kerl das letzte Geld versoffen hat und Babynahrung und Windeln fehlen, dann steht sie eben mit Babybreigläschen und Windeln vor der Tür. „Manchmal haben die Frauen Schrammen im Gesicht und dann frage ich sie, ob sie mal wieder gegen den Küchenschrank gerannt sind. Die häusliche Gewalt ist jetzt in den Coronazeiten gestiegen, aber viele Opfer schämen sich. Wie sich überhaupt Menschen schämen, die arm sind, obwohl die meisten nichts dafür können.“

Mit Maske: Hilfe für Obdachlose unter Coronabedingungen. Quelle: Lars Setzepfandt

Sandra Lüke und ihr Bollerwagen-Team werden sich weiter um all diese Menschen kümmern. Sie hätte auch gern mit am Runden Tisch des Oberbürgermeisters gesessen, um über die Situation der obdachlosen Menschen zu berichten. Vielleicht sogar, um ihr Konzept vorzustellen, das sie für ein Stationäres Bollerwagen Café mit Tagesschlafplätzen, Sleep-In für Notfallübernachtungen schrieb, das aber auch eine Fahrradwerkstatt und kleine Tischlerei beinhalten würde. Weil nachhaltige Hilfe nötig ist – auch für die im Dunkeln.

Hilfe für Obdachlose: Die Mitarbeiter verteilen die Lebensmittel. Quelle: Lars Setzepfandt

Wer für das Bollerwagen Café spenden möchte (Konto in den Niederlanden, weil dort keine Gebühren für Hilfsvereine anfallen): IBAN: NL58BUNQ2048197477, BIC: BUNQNL2AXXX, Treuhandkonto Bollerwagen-Café

Von Petra Rückerl