Hannover

Hunde sind einem lieb und teuer. Den meisten ihrer Halter jedenfalls. Weil die Stadt wegen der Corona-Krise knapp an Geld ist, macht sie die Vierbeiner jetzt noch ein bisschen teurer. Im Mai, so hat der Finanzausschuss beschlossen, soll die Hundesteuer steigen.

Die Erhöhung von derzeit 132 auf 150 Euro für einen Ersthund, von 240 auf 276 Euro für einen Zweithund sowie von 600 auf 720 Euro für einen gefährlichen Hund (Pitbull-Terrier, American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen) sei Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts, sagt Stadtkämmerer Axel von der Ohe. Er verweist darauf, dass die Sätze für den Ersthund seit Januar 2010 unverändert galten.

„Anpassung“ längst geplant

In diesem Zeitraum ist die Zahl der gemeldeten Hunde um fast 4000 oder rund 30 Prozent gestiegen. Die Verwaltung verspricht sich von der Steuer eine „Lenkungswirkung“. Das heißt: Sie will den Bestand an Hunden im Stadtgebiet einschränken. Weil das, so die Zahlen, nicht geklappt hat, heißt es: „Selbst bei weniger angespannter Haushaltslage wäre eine Anpassung der Hundesteuer aus Lenkungsgesichtspunkten in unmittelbarer Zukunft angezeigt gewesen.“

Die Verteuerung gilt für 15.500 Ersthunde, 1250 Zweithunde, 180 „gefährliche“ Hunde. Der Rat muss über die veränderte Satzung noch entscheiden. Sie bringt jährliche Mehreinnahme in Höhe von 370.000 Euro.

CDU betont Mehrwert

Aus dem Ampelbündnis (SPD, Grüne, FDP) kam kein Protest gegen die Erhöhung. Die CDU brachte einen Antrag ein, der bei den „gefährlichen“ Hunden eine Heraufsetzung der Steuer auf 750 Euro vorsah. Im Gegenzug sollte auf eine Verteuerung bei anderen Rassen verzichtet werden. Begründung: „Ein Hund kann in diesen schwierigen Zeiten, in denen die Menschen auf persönliche Kontakte weitestgehend verzichten müssen, zudem Trost spenden und Halt geben. Mit einer Erhöhung der Hundesteuer würden wir diesem Mehrwert entgegenwirken.“

Abgelehnt der Antrag – wie auch der eher spaßige Vorschlag der „Fraktion“. Sie hatte, um eine „Ungleichbehandlung“ von Haustierhaltern zu vermeiden, vorgeschlagen, für alle auch ungewollt im Haus wohnenden Tiere, beispielsweise Ratten, Mäuse, Silberfische oder Tauben, Steuern zu erheben. Ihr finanzpolitischer Sprecher Oliver Förste: „Es kann nicht sein, dass für winzige Schoßhunde, wie Zwergpinscher, Steuer gezahlt werden muss, während für exotische Haustiere, wie Nasenbären, Anakondas, Königstiger oder Zwergkängurus, ein Freibrief besteht, obwohl diese Tiere noch nicht einmal artgerecht gehalten werden.”

Von Vera König