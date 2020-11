Hannover

Es wird voll in Hannover am Sonnabend: Gegner der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie demonstrieren, was ihre Sicht der Dinge ist. Deren Gegner lassen auch nicht locker. Mit 600 Personen angemeldet ist eine Demonstration der sogenannten „Querdenker“ unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Liebe ins System“ auf dem Opernplatz. Wir berichten ab 15 Uhr.

Von Vera König, Tobias Morchner