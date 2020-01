Hunderte Menschen feiern interkulturelles Weihnachtsfest

Hannover

Eigentlich ist das Weihnachtsfest bereits seit mehr als zwei Wochen vorbei – nicht so in der Lister Matthäusgemeinde. Dort wurde am Sonnabend bereits zum zehnten Mal das interkulturelle Weihnachtsfest gefeiert.

Rund 500 Menschen verschiedener Nationen kamen in der Kirche zusammen. „Wir wollen mit dem Fest das miteinander der Stadt stärken, die verschiedenen Kulturen zusammenfügen und miteinander Weihnachten feiern“, erklärt Pastor Ulrich Pehle-Oesterreich. Das Fest findet ganz bewusst erst im Januar statt. „Wir wollen abwarten, bis alle Religionen ihr Weihnachtsfest gefeiert haben“. Denn die orthodoxen Christen feiern Weihnachten beispielsweise erst am 7. Januar.

Friedensgruß in acht Sprachen

Die Sitzplätze waren während des Gottesdienstes mehr als ausgeschöpft, einzelne Besucher standen noch hinter den letzten Sitzreihen. Im Gottesdienst selber ging es fröhlich zu – und eben international. Gleich zu Beginn wurde der Friedenssgruß in acht unterschiedlichen Sprachen verlesen. Darunter serbisch, russisch, armenisch und spanisch. Auch die Weihnachtsgeschichte wurde unter anderem von Muttersprachlern aus Persien, Japan und Frankreich verlesen. Die Kindergarten-Kinder der Matthäuskirche führten schließlich eine kurze Szene der Weihnachtsgeschichte als Theaterstück auf.

In seiner Predigt brachte Pastor Peter Sorie Mansaray vom Afrikanischen Zentrum Borgfelde ( Hamburg) zunächst seine Freude über das Fest zum Ausdruck: „Es ist schön, Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenkommen zusehen.“ Anschließend sprach er über das Thema „Gott braucht dich“. Der Herr mache keine Unterschiede zwischen den Menschen, stattdessen seien alle gleich. Und so stimmten alle mit ein und antworteten auf sein „Lobe den Herren“ mit einem lauten „Halleluja“.

„ Hannover hat bereits ein gutes Fundament“

Bei einer abschließenden Talkrunde sprach Pastor Michael Rhode unter anderem mit einem Geflüchteten: Vor drei Jahren floh der damals 19-Jährige von der Elfenbeinküste nach Deutschland. Schon bald begann er eine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker bei Continental. „Ich habe mich damals sehr willkommen gefühlt. Mir haben die Leute so viel geholfen, ohne, dass sie dafür etwas verlangt haben“, erklärt er. Von seiner Mutter habe er schon immer erklärt bekommen, dass die „Erste Religion die Liebe zum Menschen“ sei. Das habe ihm auf seinem Weg geholfen.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) betont im Gespräch mit Rhode, wie vielfältig die Landeshauptstadt sei. „ Hannover ist serbisch, russisch und nigerianisch“, sagt er. „ Hannover hat bereits ein gutes Fundament und starke solidarische Strukturen.“ Diese möchte der 38-Jährige in Zukunft stärken

Ausklang mit internationalem Buffet

Im Anschluss an den Gottesdienst haben die Besucher den Abend bei einem Buffet mit internationalen Speisen, Kaffee und Musik ausklingen lassen. Kurt Schmied (85) zeigt sich begeistert von dem Fest. „Es ist eine hochinteressante Veranstaltung“, sagt er. Er lobt vor allem die moderne Vorgehensweise der Matthäuskirche und meint: „Die Kirche muss sich öffnen, damit wieder Leute reingehen. Nur das ist zeitgemäß.“ Auch Susanne Wischhusen ist zufrieden: „Ich war schon immer offen für internationale Begegnungen und finde es schön, dass man hier miteinander ins Gespräch kommt.“

Von Cecelia Spohn