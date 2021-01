Hannover

Stellen einsparen? Ein hässlicher Begriff. Potenziale für eine Optimierung des Personalkörpers bergen, heißt es darum in einem noch geheimen Gutachten. Das hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG im Auftrag der Stadt erstellt. „Erarbeitung von Quick-Wins in einem aufgabekritischen Modernisierungsprozess“ heißt das 60 Seiten lange Werk, das der NP vorliegt.

Wegen der Millioneneinbrüche im Stadtetat steht Hannover das jetzt zehnte Sparpaket bevor. Um Kahlschlag nach dem Rasenmäherprinzip zu verhindern und gleichzeitig Abläufe zu verbessern, Mitarbeiter zu entlasten und gute Leistungen für den Bürger zu garantieren, bat Oberbürgermeister Belit Onay die Experten um Tipps. Die wurden in Workshops, Videokonferenzen und vielen Vergleichen mit anderen Kommunen entwickelt.

Anzeige

Potenzial von 330 Vollzeitstellen

Das Gutachten soll im Januar vorgestellt werden. Auch die Ratsfraktionen, die gerade in den Haushaltsklausuren stecken, beschäftigen sich damit. Als „Quick-Wins“, das hatte Stadtkämmerer Axel von der Ohe bei der Einbringung des Haushaltsplans gesagt, gelten hundert Stellen. Im Gutachten wird „ein kumulatives Gesamtpotenzial von 330 Vollzeitäquivalenzen“ geschrieben.

Die Experten erkennen an, dass die Stadt Hannover zahlreiche freiwillige Aufgaben übernommen hat und einen hohen Eigenanteil leistet. Das Alles lasse sich auf den Prüfstand stellen – wenn es da nicht „die starke Ausrichtung an einer Vielzahl von Zielgruppen“ und das „Fehlen eines bewussten Reifegradmodells“ gebe. Die lange Historie an Konsolidierungsansätzen, so watschen die Gutachter die Verwaltung ab, zeige, „dass die Stadt eine schlechte Umsetzungsdisziplin hat“.

Verbesserungen auf 60 Seiten

Auf 60 Seiten und in Anhängen erfahren jetzt Verwaltung und Politik, was sich verbessern ließe. 41 Maßnahmen sind aufgelistet, die wiederum unterteilt werden in fünf verschiedene Prioritäten und Vollzeitäquivalenz-Ersparnis. Weitere Prüfaspekte sind Bürgernutzen, Mitarbeiterzufriedenheit und Sachkosteneffekte.

Höchste Priorität haben die Kindertagesstätten. Die Stadt halte neun Prozent der Einrichtungen in Hannover, heißt es. Der weitere Ausbau und die Übertragung an Dritte müsse geprüft werden. Das soll kurzfristig machbar sein (neun bis zwölf Monate). Die Stellenersparnismöglichkeit sei „sehr hoch“. Laut KPMG hätten die Änderungen keine negativen Effekte.

Spielplätze sollen zurückgebaut werden

Anders sieht es bei den 446 städtischen Spielplätzen aus, deren Fläche sich auf 99 Hektar summiert. Wegen der hohen Kosten an Verkehrssicherung, sollten wenig oder ungenutzte Plätze zurückgebaut werden. Dritte könnten in Wartung und Errichtung einsteigen, so der Vorschlag. Das aber genießt wegen voraussehbarer Verschlechterung bei der Bürgerzufriedenheit nur Priorität 4.

Die „marktorientierte Organisationsform“ für den Betrieb der städtischen Alten- und Pflegeheime scheint vom Tisch, nachdem die NP über solche Pläne berichtet hatte. Von der Ohe stellte daraufhin klar: „Die Stadtverwaltung verfolgt keinerlei Planungen, die auf eine Privatisierung der städtischen Alten- und Pflegeheime abzielen.“ Im Gutachten heißt es noch, „Auch die Auslagerung einzelner Häuser wäre im Kontext einer Wirtschftlichkeitsuntersuchung als Option zu untersuchen.“

Seniorenservice vor Umstellung

Die Altenheime hatten ohnehin nur Priorität 5. Wichtiger ist den Experten die Umstellung des Seniorenservice, „nicht Kernaufgabe der Verwaltung“. Den könnten künftige (ehrenamtliche) Dritte koordinieren – auch wenn das eine Verschlechterung bedeute.

Ganz oben auf der Liste guter Tipps stehen die Benennung von Themenlotsen und professionelle Projektführung. E-Mails sollen nur an einen Empfänger weitergeleitet werden. Denn sonst befasse sich „eine größere Anzahl von Mitarbeitern mit dem Sachverhalt, obwohl der Großteil hierfür nicht zuständig ist“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zieht künstliche Intelligenz ins Rathaus ein? Auch einen sogenannten Chatbot, ein textbasiertes Dialogsystem für Bürgeranrufe können sich die Gutachter vorstellen. Immerhin gehen jährlich 1,1 Millionen Telefongespräche ein, davon fast jeder Dritte mit der bloßen Bitte um Vermittlung.

Korrekturen bislang ausgeblieben

Die Liste der Vorschläge ist so lang wie der zu erwartende Ärger – angefangen vom Verzicht auf neue Zierbrunnen über weniger pflegeintensive Grünbepflanzung bis hin zur Schaffung eines zentralen Hausmeisterpools oder weniger städtisches Personal auf dann flächenoptimierten Friedhöfen. In Workshops sollen nach NP-Informationen bereits etliche Fehler moniert worden sein – angeblich aber sind die Korrekturen ausgeblieben.

Eine falsche Sicht der Dinge, so heißt es, liege beispielsweise bei den Kitas vor. Auch Betreuungseinrichtungen, die im Auftrag der Stadt andere Träger betreiben, erhielten Betriebskostenzuschüsse, die Miet- und Personalkosten decken. Wenn die Stadt Stellen einspare, müsste sie also genau diese Stellen bei anderen bezahlen.

Von Vera König