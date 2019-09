Hundebesitzerin will Not-OP beim Tierarzt nicht bezahlen

HANNOVER

Für Sieglinde Schmidt (Name geändert) aus Hannover war ihr Hund „Cheryl“ das Ein und Alles. „Für meinen herzkranken Sohn war er eine Art Therapiehund“, sagt sie zu Amtsrichterin Dagmar Frost. Am 22. Januar 2018 musste die spanische Dogge am Gesäuge operiert werden. Tierarzt Dr. Peter Siggel aus Sehnde entfernte zwei Tumore, ein Geschwür war bereits geplatzt.

Auf seinem Honorar in Höhe von 1435,97 Euro wartet der Mediziner noch heute. Die Tierversicherung habe ohne Begründung die Bezahlung der Rechnung abgelehnt, sagt Siggel am Donnerstag im Amtsgericht. Also verklagte er die Hundebesitzerin.

Vergleich ist gescheitert

Die Frau verweigert die Bezahlung der Rechnung. Ihre Begründung: „Der Arzt hat mir gesagt, dass der Hund nach der Operation noch ein paar Jahre habe.“ Doch „Cheryl“ musste am 16. März 2018 eingeschläfert werden. Die spanische Dogge litt unter Krampfanfällen. Wäre sie darüber aufgeklärt worden, hätte sie dem Eingriff nicht zugestimmt

Ein Vergleich der Parteien scheiterte. Richterin Frost hatte vorgeschlagen, dass Sieglinde Schmidt noch 950 bis 1000 Euro bezahlen sollte. Denn einige Posten auf der Arztrechnung seien unstrittig. Der Tierarzt wäre mit dem Vergleich einverstanden gewesen. Doch Sieglinde Schmidt wollte nicht.

Beweispflicht bei der Hundehalterin

Ob das so schlau war? Richterin Frost stellte fest, dass sie mit der OP ihres Hundes einverstanden war. Und die Hundebesitzerin muss nachweisen, dass sie nicht richtig vom Arzt aufgeklärt wurde. Bei ihr liegt die Beweispflicht. Dr. Siggel erklärte: „Ich habe der Hundebesitzerin gesagt, dass wir die Operation durchführen müssen. Die einzige Alternative wäre eine Euthanasie gewesen.“

Nun will Richterin Frost einen Blick in die Patientenakte werfen. Davon ist abhängig, ob in einem weiteren Termin noch Zeugen geladen werden müssen. Ansonsten gibt es am 17. Oktober ein Urteil. Die Verfahrenskosten liegen jetzt schon bei rund 950 Euro.

Von Thomas Nagel