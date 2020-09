Hannover

Djaka ist schneller als jeder Schnelltest. Innerhalb von Sekunden hat sie die positive Corona-Probe erschnüffelt. Dafür gibt es aus dem Schnüffel-Apparat ein Leckerli. Der nächste Testlauf folgt sofort. Und noch einer. Jedes Mal liegt die schwarz-braun-weiße Hundedame im Testlabor der Tierärztlichen Hochschule (Tiho) richtig. Ein Durchbruch in der Pandemiebekämpfung? Hans-Joachim Fuchtel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ist zumindest sehr angetan von der Forschung der TiHo.

Bei Großveranstaltungen, in Stadien oder an Flughäfen wäre der Einsatz von Corona-Schnüffelhunden denkbar, erklärt Professor Holger Volk, Leiter der Kleintierklinik der TiHo. Er kam auf die Idee, Hunde Corona-Infizierte erschnüffeln zu lassen und initiierte die Forschung im April. Mit großem Erfolg. „Wir trainieren die völlig ungeübten Hunde gerade mal ein bis zwei Wochen, und schon ist die Trefferquote enorm hoch.“

An diesem Automaten werden die Hunde trainiert, Corona-Proben zu erschnüffeln. Quelle: droese_r

Nach einem ersten Training waren Hunde in der Lage, von 1.012 Speichelproben 94 Prozent korrekt zu identifizieren. Zum Vergleich: Ein neu entwickelter Schnelltest erreicht eine Trefferquote von 96 Prozent – dauert aber etwa eine halbe Stunde. Mehr Sicherheit gibt der derzeit übliche Labortest, bei dem das Ergebnis in der Regel frühestens in mehreren Stunden vorliegt.

Die Vierbeiner – bei der TiHo wurden bereits 14 Hunde ausgebildet, alle ohne jegliche Vorausbildung – bekommen dabei in einem eigens entwickelten Automaten eine corona-positive und mehrere -negative Speichelproben von Menschen angeboten. In welchem der sieben Löcher die positive Probe steckt, gilt es für den Vierbeiner herauszufinden. Beagle-Dame Djaka etwa zeigt die Coronaprobe an, indem sie die Schnauze im Loch lässt. Ist ihr Tipp richtig, wirft die Maschine unten ein Leckerli aus. Dann werden die Proben neu gemischt und das „Spiel“ geht weiter.

„Das Virus selbst riecht nach nichts“

„Für die Hunde ist es wirklich ein Spiel – doch wir konditionieren sie so sehr erfolgreich“, sagt Volk. Dabei macht man sich die natürlichen Fähigkeiten der Tiere zunutze. Hunde haben mit die feinsten Nasen im Tierreich, können etwa eine Million Gerüche unterscheiden, der Mensch gerade mal 10.000. Das liegt am enormen Riechkolben – dieser Teil im Gehirn heißt wirklich so – und den 250 Millionen Geruchszellen, von denen der Mensch lediglich fünf Millionen hat.

Doch was erschnüffeln die Hunde genau? „Das Virus selbst riecht nicht“, erklärt der Klinik-Leiter. „Es verändert aber die infizierte Zelle, sodass sie Substanzen abgibt, die der Hund riechen kann.“ Sollten die Hunde tatsächlich in Stadien oder an Grenzen eingesetzt werden, dürfen sie aber nicht direkt an Menschen schnüffeln, stellt Volk klar. Zum einen, weil sie sich sonst selbst mit Corona anstecken könnten. Zum anderen weil das „Abschnüffeln“ eines Menschen die europäischen Menschenrechtskonvention verletzen könnte. Es müssten also immer Speichelproben entnommen und dem Hund vorgehalten werden.

Dr. Holger Volk informiert BMEL-Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel über das Projekt. Quelle: Rainer Droese

Staatsekretär Fuchtel zeigte sich fasziniert von der Forschung aus Hannover. Corona stelle eine „bemerkenswerte Herausforderung“ die Bevölkerung und die Politik da. An Lösungsansätzen sei die Bundesregierung äußerst interessiert, betonte er. „Wir wurden natürlich hellhörig, als wir auf die Forschung hier aufmerksam wurden“, so der Dezernent. „Bei Veranstaltungen könnte der Einsatz solcher Hunde neben den Test als zusätzlicher Baustein für mehr Sicherheit sorgen“, lobte er. Das Gesehene wolle er in die Regierung tragen, um die Spürhunde in die Corona-Strategie mit aufzunehmen – konkreter wurde er jedoch nicht.

TiHo sucht Freiwillige für weitere Forschung

Während in Dubai und seit Neuestem auch in Helsinki bereits Corona-Spürhunde eingesetzt werden, will man sich in Hannover noch etwas der Forschung widmen. Die TiHo sucht dafür mit Corona infizierte Freiwillige mit und ohne Symptome sowie Menschen mit anderen Atemwegserkrankungen. Mit ihren Speichelproben soll unter anderem herausgefunden werden, ob die speziell geschulten Spürhunde das Virus Sars-CoV-2 auch von anderen Coronaviren unterscheiden können.

Übrigens: Auch wenn die TiHo im April mit der Idee, Corona zu „erschnüffeln“ Neuland betrat, ist die medizinische Nutzung der Hundenase nicht neu. Die Vierbeiner werden bereits in der medizinischen Geruchserkennung eingesetzt, sind in der Lage, Krankheiten wie Arten von Krebs, Malaria, bakterielle und andere virale Infektionen zu erkennen.

